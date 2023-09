Inter Miami, sin Messi por lesión, visita a Orlando City en el clásico estatal

Foto: X (ex Tw) @InterMiamiCF

Inter Miami, sin su estrella Lionel Messi, lesionado, visita este domingo a Orlando City en el clásico de La Florida, en un partido correspondiente la 34ta. fecha de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.El partido se jugará este domingo desde las 20.30 (hora de la Argentina), en el estadio El Exploria.Messi se perderá el clásico por una sobrecarga en la parte posterior de su pierna derecha aunque apunta a regresar en la presentación de la final de la US Open Cup, el miércoles 27 de septiembre.“En principio es una cicatriz sobre una lesión vieja. En la Selección argentina no tenía lesión muscular. Yo creo que en este caso es exactamente lo mismo, que no hay lesión muscular. Pero debemos ser cautos y esperar", había adelantado Gerardo Martino en la conferencia de prensa tras la tempranera salida de Messi del partido con Toronto FC.Los argentinos que seguramente estén desde el inicio serán Facundo Farías en el ataque y Tomás Avilés en la defensa.Inter Miami suma 31 puntos en la Conferencia Este y está afuera de la zona de playoffs, a cinco unidades de DC United, con dos partidos menos.