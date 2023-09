Massa, en Santiago del Estero: "En el Norte Grande está el futuro de nuestra Patria"

Imagen TV.

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP),, afirmó enque "en el Norte Grande está el futuro de nuestra Patria", dijo que esa región "necesita recuperar las asimetrías que por muchos años de desinversión se generaron" y cargó contra aquellos dirigentes que "desprecian el interior" del país., de creer que los problemas que se viven en las 60 manzanas alrededor de Plaza de Mayo (CABA) son los problemas de la Argentina, cuando el país tiene en las provincias un modelo de desarrollo distinto de lo que pasa alrededor de la Plaza de Mayo", dijo Massa este sábado.Así lo afirmó en el barrio Mama Antula II, en la ciudad santiagueña de, acompañado por el gobernador; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat,, y la presidenta provisional del Senado de la Nación,, en el marco de un acto en el quePor la tarde, Massa tiene previsto participar de un acto en la ciudad santafesina de Rosario con el eje puesto en la seguridad y el domingo viajará a la provincia de Salta con el objetivo de firmar acuerdos energéticos con los gobernadores del Norte Argentino.Luego, el lunes participará de la inauguración de los tres hospitales del PAMI en el conurbano bonaerense, con un acto en el municipio de Escobar.En su discurso de este sábado en Santiago, el ministro y candidato hizo eje en el: "Decían que esta provincia era inviable y hoy es la sexta exportadora de la Argentina. Decían que solamente podía vivir de lo que le mandaba la Nación y hoy tiene la mayor capacidad de ahorro en sus cuentas publicas porque ha tenido una buena administración", expresó en un guiño a Zamora.Al igual que en los últimos actos, Massa insistió en que "en estas elecciones se pone en juego si los chicos van a ir a la escuela con computadoras o con armas en la mochila. Yo soy de los que proponen continuar con los programas de entrega de computadoras y mejorar la escuela pública, gratuita y de calidad mientras que hay otros candidatos que proponen la venta libre de armas y desarmar el sistema educativa argentino, arancelando la universidad con vouchers", dijo en referencia a las propuestas del candidato de la ultraderecha Javier Milei.Ante los aplausos de los vecinos y los militantes presentes, el ministro de Economía agradeció el apoyo en las PASO a los santiagueños porquey se comprometió a que "a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa de crecimiento y desarrollo".De cara a las elecciones presidenciales, Massa pidió: "No nos durmamos en los laureles," y arengó a los presentes: "Ni un paso atrás Santiago".El candidato aprovechó su discurso también para expresar su pesar por la muerte del cantante santiagueño: "En esta semana de su triste despedida quiero dejarle a la familia y cada uno de ustedes un enorme abrazo", expresó en su discurso.Por su parte, el gobernadorconsideró quey agregó: "No vamos a dejar de trabajar hasta que todas las familias santiagueñas tengan su hogar propio como se merecen y eso implica tener un Estado fuerte, cercano y que invierta".Con referencia al ministro de Economía,, como un barco, con todos los argentinos adentro. Por eso vas a ser el próximo presidente de la Nación y nosotros te vamos a acompañar", aseguró.A su turno, el ministroconsideró que "hoy le cambia la vida a 240 familias y 130.000 que se les dio la posibilidad de tener una casa propia. También hay miles de trabajadores que tuvieron trabajo con la inversión del Estado", apuntó."Para que esto continúe y no achiquen el Estado como proponen otros candidatos, hay que apostar a un candidato como Massa que va a seguir apostando a la creación de nuevas viviendas con un Estado que invierte, que apoya, con una visión federal porque el país es desde La Quiaca hasta Ushuaia", cerró su discurso.