Con música en vivo, presentan un documental sobre la mítica Hedy Crilla

La película narra la vida de la actriz nacida en Viena en 1898. Foto: Prensa.

"Hedy Crilla, maestra de actores" es la ópera prima de Luciana Murujosa. Foto: Prensa.

es laque indaga en la vida de la actriz y educadora rupturista en la actuación argentina y que será presentado en su avant-première este lunes en el porteño Centro Cultural 25 de Mayo a las 20."Crilla es fundamental para entender cómo actuamos todos y. Y como soy amante de los documentales y también soy directora de cine, entonces no quería que se me pierda esa historia. Creo que llegó en el momento justo porque entrevisté a gente que ya no está y que contaron cosas muy valiosas", le dijo Murujosa a Télam.El estreno, además, contará con la música de la película en vivo compuesta por Lucio Bruno-Videla para un cuarteto de cuerdas (piano-viola-violín-chelo) y la vocalización de una soprano, basada en un lied de Franz Schubert, inspirado en el pasaje "Margarita en la rueca", del "Fausto" de Johann Wolfgang von Goethe."Cuando empiezo a buscar música a ver qué iba con la película, no encontraba nada. Paralelo a esto, también necesitaba encontrar la oración de Margarita que Hedy recitaba. Una amiga me dijo que debía ser 'Margarita en la rueca', que dio origen a un lied de Schubert y ahí encontré la música de la película", agregó la directora.La película narra la vida de la actriz nacida en Viena en 1898 y que, perseguida por el nazismo por su origen judío, migró a Argentina, donde se reconvirtió en docente y directora de teatro. La cinta, además, cuenta con un impecable material de archivo y testimonios de Agustín Alezzo, Augusto Fernandes, Helena Tritek, Luisa Kuliok, Cora Roca y Pochi Ducase, entre otros."Yo estudié dirección de cine, pero paralelamente tomé clases de actuación, así en diez años estuve trabajando en diferentes lugares. Buscando cursos de dirección, aparece Agustín Alezzo dando un seminario después de muchos años. En sus clases, siempre mencionaba a Crilla, en cómo ella había influenciado a él y a su generación", señaló.Sin embargo, las palabras de Alezzo condujeron a un un laberinto que siempre culminaba en Hedy Crilla. Su expareja se la mencionaba constantemente y en un cumpleaños, en el que debatía sobre lo duro que suele ser la devolución, el director Julio Ordano sentenció: "La Crilla decía, si lloran es porque no sirven".Hedy Crilla falleció en 1984, dejando detrás una vida que la reconoce, entre otras cosas, como la persona que introdujo el Método de Stanislavski, adaptándolo a su experiencia, que forma a una gran cantidad de actores, directores y maestros que propagan su legado, revolucionando así el estilo de actuación.