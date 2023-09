Con pesar y reconocimiento, despiden al editor, escritor y traductor Christian Kupchik

Foto: Victoria Egurza.

La primera imagen que tengo de Christian es en la casa de su madre. Él había llegado hacía poco de su exilio sueco y le llevábamos (los integrantes de El Amante) un libro que necesitaba. La mamá nos hizo pasar. Yo le llevaba también ejemplares de V de Vian. Comenzaba 1992. — Sergio Olguin ⭐⭐⭐ (@olguinserg) September 23, 2023

El mundo en general, y el de la edición en particular, acabamos de perder a uno de los mejores, Christian Kupchik.

Gracias por todos los libros hermosos de todos estos años, por todas las visitas a la librería y por tantas charlas generosas y de una sabiduría inconmensurable💘 — Fanti (@FantiCecilia) September 22, 2023

Escritores, editores y periodistas despidieron con gran afecto y reconocimiento al autor, editor y traductor(Buenos Aires, 1954) quien, tras haber recibido el reconocimiento en la Feria de Editores, que le entregó el premio a la trayectoria editorial en 2022."Tenía la mejor prosa de todos nosotros porque siempre fue un poeta. Había que escucharlo leer en voz alta. ¿Cuántos idiomas hablaba? ¿Cinco, seis? ¿Cuántas publicaciones y editoriales creó? Siempre tenía un proyecto por hacer. Siempre había un viaje por realizar. Despertaba amor como otros despiertan desprecio o indiferencia. Imposible que alguien no quisiera ser su amigo, no se sintiera su amigo, después de charlar con él. Llegaba con su sonrisa, con su aspecto de noble ruso en el exilio, y cautivaba a todos", manifestó el escritor, definiendo su rica trayectoria desde su cuenta de Twitter.Lector incansable y editor del sello Leteo en el último tramo de su vida, el escritor, que murió el viernes, tras enfermar de cáncer, decía en una entrevista con Télam por la publicación de sus relatos "Pranzalanz", haber explorado el mundo de los libros de manera caótica y voraz, a tal punto que cuando comenzó estudios de psicología "leía los casos clínicos de Freud como si fuera literatura fantástica"., Kupchik había sido uno de los fundadores del sello Paradiso, dirigió colecciones en Paidós y creó con el escritor Jorge Consiglio la editorial Leteo, donde se publicaron libros de Fernando Pessoa, Raymond Queneau y Hjalmar Söderberg, y de autores argentinos como Valeria Tentoni, Mariana Docampo, Camila Sadi, Pedro B. Rey, Natalia Gelós y Lucas Margarit.Tradujo al español a Honoré de Balzac, August Strindberg, Henrik Ibsen, Georges Perec, el Nobel de Literatura 2011 Tomas Tranströmer y Tove Jansson."Christian es una de las mejores personas que conocí en mi vida, un amigo muy grande, muy fuerte. Tuve el premio de compartir con él parte de mi vida, y la verdad que con su muerte se va un indispensable, un fuera de serie, una persona que se sale de los moldes", manifestóa Télam."Hay tres cosas que lo volvieron indispensable a Christian: uno es la curiosidad, extraordinaria que lo hacía mirar la literatura, el cine, el arte, de una manera muy particular, pero también la vida. El miraba la vida como de hallazgo en hallazgo, caminar una cuadra con él era distinto, lo cual lo convertía en un poeta, porque miraba como un poeta y un editor extraordinario", señaló el autor de "Hospital Posadas"."La segunda cosa de Christian es la generosidad, una característica que lo convertía en un tipo luminosísimo, lo que tenía leído lo compartía. Leteo es una muestra de su generosidad, esos libros que son una obra de arte, muchos los regalaba directamente", recuerda Consiglio y destaca "el espíritu celebratorio" de Kupchik que le otorgaba "una inteligencia y gran creatividad para organizar su vida que lo convirtieron en un poeta. Siempre creó su vida como un artista crea su obra y creó la vida que quería vivir. Un tipo extraordinario más allá de la erudición que tenía con una calidad humana increíble".También se sumó a la despedida la escritora y libreraquien manifestó: "El mundo en general, y el de la edición en particular, acaba de perder a uno de los mejores, Christian Kupchik. Gracias por todos los libros hermosos de todos estos años, por todas las visitas a la librería y por tantas charlas generosas y de una sabiduría inconmensurable"."Un abrazo a familiares y amigos de Christian Kupchik, colega. Lamentamos mucho su partida" manifestó la editorial Blatt y Ríos, mientras que el autorlo despidió como "un tipazo, editor generoso, amable y gran lector".Kupchik había publicado varios libros de poesía, los relatos Fuera de lugar y el prólogo y las notas de Arquitectura del cielo, de Emanuel Swedenborg. Seleccionó y prologó, además, los textos de los libros de viaje El camino de las damas. Escritoras viajeras. De la mística a la pasión, La ruta argentina. El país contado por viajeros y escritores, En busca de Cathay. Travesías por los enigmas de la ruta de la seda y Las huellas del río. Historias, misterios y aventuras en las grandes vías fluviales.Asimismo, formó parte del equipo de la revista literaria V de Vian y entrevistó a escritores de la talla de John Updike, Nélida Piñón, Susan Sontag y Jorge Luis Borges. En 2017, se editaron a través de Buenos Aires Poetry el poemario "Los colores de la vigilia"; en 2022, la editorial Omashu publicó el relato "El Señor de los Faros", y el sello Dualidad, los relatos de "Pranzalanz".