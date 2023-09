Boric, ante la OEA: "La democracia enfrenta nuevas amenazas"

Gabriel Boric rindió homenaje a Salvador Allende a 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet. / Foto: @GabrielBoric

"Los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo y en todo lugar, sin importar el color político del gobierno que los esté vulnerando"

"Es un honor y un orgullo para la OEA contar con una placa de reconocimiento al presidente Salvador Allende en su sede"

Hoy la @OEA_oficial, nombró su puerta principal en homenaje al ex Presidente Salvador Allende junto a 32 países que se adhirieron a esta decisión. Quiero agradecer este importante reconocimiento y valoración al legado del ex Presidente. pic.twitter.com/ynlt9kXfQ9 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 23, 2023

El presidente de Chile,, afirmó que la democracia encara "nuevas amenazas", al hablar en la sede de laen, donde defendió el multilateralismo y rindió homenaje a Salvador Allende a 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet."Mirar al pasado no es un ejercicio estéril" porque permite extraer "aprendizajes", indicó en la noche del viernes el mandatario.Si las heridas no sanan "se infectan y generan más división y sabemos que la única manera de alcanzar la reconciliación" tiene que ver "con la verdad y con la justicia respecto a los hechos históricos, no con la imposición de una verdad histórica", explicó ante una sala concurrida., advirtió el presidente de izquierda en la capital estadounidense, según declaraciones que reproduce la agencia de noticias AFP."Los problemas de la democracia deben solucionarse con más democracia y nunca con menos", pero "tiene que cumplir" con todos, también con aquellos "a los que les falta el pan, no tienen una pensión digna o viven en zonas desérticas ricas en litio, pero sin luz las 24 horas", sostuvo.Boric dijo que los peligros acechan y si la democracia no cumple con las necesidades de la "gente común y corriente" puede haberEn ese sentido, abogó por respetar a "quien piensa distinto" sin que eso impida alzar la voz porque"Por eso nos duele tanto", que dejará de formar parte oficialmente de la OEA en noviembre después de que el mandatario Daniel Ortega pidiera su salida, en protesta contra la negativa del organismo a reconocer las elecciones de 2021, en las que salió reelegido con sus rivales en la cárcel o en el exilio.Su retirada no le impedirá tener que cumplir con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y acatar las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó el presidente chileno.En un discurso en el que intercaló alguna frase en inglés, Boric defendió los derechos de lasy la, cuando su país, junto con Colombia, solicitó a la Corte Interamericana que emita una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados ante la crisis climática.Al igual que ante la Asamblea General de la ONU, Boric afirmó "que cualquier solución a los problemas globales pasa necesariamente por un diálogo multilateral y no por sanciones unilaterales".Esta vez, al contrario que en Nueva York, no citó a Cuba ni Venezuela, dos países sometidos a sanciones de Estados Unidos.En su primera intervención en la OEA, cuya principal puerta se llamará en adelante Salvador Allende en homenaje al expresidente, BoricEl mandatario afirmó que esto lo comprobó con Bolivia, país con el que Chile no tiene relaciones diplomáticas, pero ha cooperado en temas fronterizos."No hace falta que estemos de acuerdo en todo. Sería imposible e incluso indeseable", pero "es necesario que trabajemos juntos por quienes representamos", dijo, "y que confluyamos en dos acuerdos fundamentales: democracia siempre y derechos humanos siempre".en su sede principal, que sea un recordatorio permanente de la importancia de mantener el compromiso para defender la democracia y la inclusión", indicó por su parte el secretario general del foro regional, Luis Almagro."Cada generación lleva en su ADN político las luchas de generaciones anteriores. Hoy recibimos en esta Casa de las Américas a Boric, que impulsa con sus ideas y sus acciones las luchas por la democracia y la justicia social de Allende", añadió el uruguayo.