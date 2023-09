Kicillof celebró la construcción de 13 mil viviendas en territorio bonaerense

Kicillof en Villa Gesell VER VIDEO

Las viviendas fueron entregadas en el barrio Asociación Civil / Foto: Prensa.

Construcción de un nuevo hospital

Se suscribieron nuevos créditos del programa Buenos Aires CREA, para mejorar, refaccionar y ampliar viviendas / Foto: Prensa.

Obra de pavimentación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes elen beneficio de familias del municipio de Villa Gesell y destacó "la construcción de otras 13 mil viviendas" en todo el territorio provincial, según indicaron fuentes oficiales., explicó el mandatario bonaerense en el acto que compartiócon la vicegobernadora; el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano provincia,; y el intendente localRemarcó que "y no solo terminamos este proyecto, sino que estamos construyendo otras 13 mil viviendas en toda la provincia".Lasforman parte de un proyecto de $523 millones que incluye otras 48 soluciones habitacionales, de las cuales la mitad ya está en ejecución, y obras de infraestructura social básica.Además se suscribieron, destinados a mejoras, refacciones y ampliaciones de viviendas.Por su parte, Simone destacó que "asumimos la tarea de terminar estos barrios que estaban pendientes hace mucho tiempo y, como nos pide siempre el Gobernador, vamos a seguir trabajando para que no haya ninguna casa sin finalizar"."Además, hemos entregado más de 3.300 créditos en toda la provincia para refacción y ampliación, una política pública virtuosa que también impacta en la creación de empleo local", expresó.El intendente Barrera remarcó que "gracias al trabajo en conjunto con un Gobierno provincial que tiene el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villa Gesell".Durante la jornada, el Gobernador, los, que formará parte del proyecto del Polo Sanitario Regional Costa Atlántica. Asimismo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra trabajando paracomo parte del trabajo sanitario en red de la región."El cuidado de la salud es una necesidad imprescindible y, por lo tanto, un derecho: la región necesitaba grandes inversiones para construir infraestructura sanitaria y dar respuestas a todos los vecinos y vecinas", expresó el Gobernador.Destacó que "el hospital subzonal era una obra muy esperada que nos permitirá seguir integrando el sistema de salud y garantizarles el acceso a todos y todas, sin diferenciar las condiciones económicas ni dónde hayan nacido".Kicillof también firmó junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, y al administrador general de Vialidad provincial, Hernán Y Zurieta, la, en el tramo comprendidoA partir de una inversión de U$S 130 millones, las intervenciones se realizarán a lo largo de 72,4 kilómetros y beneficiarán a más de 900 mil habitantes de la zona al garantizar mayor seguridad vial, reducir las demoras y fomentar la actividad turística y económica regional.Por último, Kicillof subrayó que "no vinimos aquí a dar discursos o a hacer campaña, vinimos a seguir impulsando las obras públicas y las decisiones políticas que le van a cambiar la estructura productiva y la calidad de vida a Villa Gesell durante las próximas décadas".