El Frente de Todos ratifica que buscará el acuerdo de la jueza Figueroa

Ana Maria Figueroa / Foto: Archivo.

José Mayans / Foto: Archivo.

Foto archivo: Carlos Luna.

El oficialismo en la Cámara de Senadores tiene decidido darle el acuerdo al pliego de la jueza, la camarista que fue desplazada de la Corte tras cumplir los 75 años de edad y que debía fallar sobre la reapertura de la llamada Causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentra imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, según autoridades del bloque.De hecho, tras el desplazamiento de Figueroa,“La ratificación del pliego de Figueroa fue un pedido expreso del Poder Ejecutivo que es lo que corresponde. Ella estuvo en la audiencia pública (de la Comisión de Acuerdos), tuvo un comportamiento impecable, no tuvo impugnaciones y, por ahora, no hubo ningún pedido de retiro del pliego”, aseguró el jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT),en declaraciones a El Destape Radio.El legislador agregó que”.Mayans advirtió que “la Corte no tiene nada que hacer en este caso. No hay un conflicto de poderes”.“Esto nunca paso”, repetían este viernes los jueces consultados por Télam en relación a laLa sola hipótesis ya había generado durante la mañana del viernes cierta inquietud en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, dónde está la casación Penal Federal: “Estamos ante un posible conflicto de poderes”, coincidieron las cinco fuentes consultadas.En ese, es de esperar que de oficio la Cámara de Casación, ahora bajo la presidencia del juez Mariano Borinsky, informe la novedad al Consejo de la Magistratura para que sea este órgano el que formalmente determine los pasos a seguir y habilite, o no, a Figueroa a continuar en el cargo.Si el Consejo de la Magistratura decidiera hacer prevalecer la resolución de la Corte, Figueroa podría litigar en el fuero contencioso administrativo e incluso, para evitar demoras, plantear un per saltum para llegar directo al máximo tribunal.fue adoptada por unanimidad por los cuatro ministros que actualmente integran el máximo tribunal.Entre tanto, en lase registraron discretos movimientos durante el viernes: el tribunal convocó a un Acuerdo General a celebrarse de forma presencial el jueves 5 de octubre a las 12 horas, en el que se tratará la subrogancia de la vocalía 9, que hasta el jueves subrogaba el juez Daniel Petrone.La reunión de acuerdo pudo haber sido convocada para la semana que viene pero se pautó para la siguiente: una explicación posible, indicaron a Télam fuentes del tribunal, es que habrá varios magistrados de licencia; y la otra es que se eligió esa fecha para ver qué pasará antes en el Senado.Mientras el Frente de Todos apoya el pliego, el interbloque de Juntos por el Cambio y el bloque Unidad Federal, conformado por peronistas disidentes, así como Juntos Somos Río Negro, se niegan a darle el acuerdo a la magistrada.“Lo que busca el oficialismo al insistir con el pliego de Figueroa es romper el orden institucional. Ya el máximo tribunal de Justicia se ha pronunciado”, aseveró el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio,, ante la requisitoria de la agencia de noticias Télam.En tanto, voceros del sector de Unidad Federal dejaron trascender que darán a conocer su postura luego de una reunión de bloque que llevarán a cabo el próximo martes ya que, si bien la mayoría de sus cinco integrantes no apoyaron nunca la ratificación de Figueroa, en el plan de labor de la posible sesión hay varios temas que les interesa apoyar, como Ganancias o el alivio para los deudores de créditos UVA.