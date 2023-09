Los principales candidatos presidenciales mantienen una "máxima igualdad"

Foto: Natalia Guerrero

Una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) pronosticó unaen los resultados electorales del 22 de octubre entre los principales candidatos presidenciales, Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).La encuesta, conocida este viernes, concluyó quede los votos mientras quele seguiría con un-solo un punto por debajo del postulante de LLA- yquedaría tercera con unSi estos resultados se cumplen el próximo 22 de octubre,En la provincia de Buenos Aires, el gobernador, mientras que el candidato de JxC, Néstor Grindetti, obtendría el 33,1% de los votos, y Carolina Píparo, la candidata de Milei, quedaría en tercer lugar con un 24% de respaldo.La encuesta, de carácter presencial, fue realizada en este mes de septiembre con una muestra de más de 2.500 personas mayores de 16 años distribuidas en todo el territorio argentino y estima un margen de error que oscila entre el +/-0,9% y el +/-2,2%.Entre sus principales conclusiones se destaca que, mientras que un 15,9% señala que aún no lo ha decidido y tan solo un 2,6% afirma que no votará igual.Además, los encuestados señalaron cuáles consideran que son las debilidades de los candidatos.Sobre Milei, un 30,4% sostiene que lo caracteriza la "violencia"; un 21,2% lo define como "chanta", y el 19,7% lo califica como "machista". Asimismo, el 58% lo considera una "persona inestable" y 37,7 en cambio piensa que es una "valiente y auténtica".En el caso de Sergio Massa, un 32,7% cree que el "fracaso" es su mayor debilidad; un 23,7% señala la "desconfianza", y un 19,1%, la "mentira".Por su parte, Patricia Bullrich, es identificada por un 30,4% por la "represión"; para un 27,7% supone "mala gestión", y un 15,8% la define como "mafia". Además, el 57,8% cree que "no entiende nada de economía", mientras que el 37,2% cree que tiene un equipo sólido que la asesora en esta materia.La encuesta profundizó en algunos de los principales temas de campaña.Respecto a la injerencia del, el 64,8% piensa que "condiciona la política económica y empeorará aun mas la crisis" y un 32,2 % considera que "es la única forma de estabilizar la economía".Sobre las, el 54% de los encuestados sostienen que son "necesarias" y el 40,3% las consideran "costosas e ineficientes".Una gran mayoría -el 78,6%- se muestra en contra de subir el precio de servicios básicos como la luz, el agua o el gas, incremento que es aprobado tan solo por un 18,9% para "ordenar la economía".Casi el 60% de los encuestados consideró que "hay políticos buenos y políticos malos" diferenciándose del 37,2% que sí cree que son "una casta" y que sería mejor que gobernara "la gente común".En otro tramo de las conclusiones se puede observar que eltiene una imagen más negativa que los integrantes del Congreso Nacional.Mientras los legisladores cuentan con una imagen positiva del 39% y una negativa del 54,6, el sector empresarial tiene un 20,5% positiva y 59,6% negativa.En tanto, al ser consultados por la libre portación de armas, propuesta principalmente impulsada por el espacio de LLA, solo el 31,2% se mostró a favor, mientras que el 65,3% se opuso a esta iniciativa.Ante la pregunta de si consideran que estamos frente a "un nuevo 2001", el 50,7% consideró que el escenario es diferente y el 33,2% piensa que las condiciones son similares.