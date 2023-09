Michael Cheika: "Hicimos muchas cosas buenas"

"NO JUGAMOS MAL, HICIMOS MUCHAS COSAS BUENAS". Michael Cheika analizó el primer triunfo de Los Pumas en el Mundial, tras vencer 19-10 a Samoa.



📺 #ESPNenStarPlus | @ScrumESPN



⭐ Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/UlmNQ7Grco — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2023

El australiano, entrenador de, rescató la reacción de su equipo en el Mundial de rugby Francia 2023, al asegurar que hubo "muchas cosas buenas" en la victoria sobre Samoa (19-10) , que permitió la recuperación luego de la derrota con Inglaterra en el debut., se sinceró el head coach en diálogo con ESPN.Entre los aspectos a pulir, Cheika remarcó "la disciplina" del equipo, que en su segunda presentación por la Copa del Mundo cedió once penales al rival. "Deberíamos estar debajo de los diez", asumió.. No fuimos del todo clínicos en la zona donde debimos marcar. Samoa nos presionó mucho, sobre todo en el piso", evaluó el entrenador del conjunto argentino."En defensa estuvimos mucho mejor que en el partido con Inglaterra, sobre todo en el maul. También mejoramos con el balón, fuimos un poco más rápidos a la hora de sacarlo del ruck, pero no al nivel que necesitamos", concluyó.