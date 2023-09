El desafío de la FIT 2023 y la continuidad del actual “modelo de gestión”

El desafío de la FIT 2023 VER VIDEO

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, expuso la “magnitud” y los pormenores de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, abogó por la continuidad del actual “modelo de gestión” en 2024 y destacó el “impacto positivo” que provoca el sector en el país.En diálogo con Télam Radio, el titular de FAEVYT sostuvo que la FIT es "una feria que sigue creciendo, que es como el turismo, tenemos unos cimientos muy fuertes y no tenemos techo"."Si le ponemos número para tener realmente una magnitud, tenemos las 24 provincias del país representadas, 40 delegaciones del exterior que vienen exclusivamente a la feria con 400 empresarios del extranjero", resaltó.Entrevista completa a Andrés Deyá.En el pabellón nacional del evento, que se desarrollará del 30 de septiembre al 3 de octubre en La Rural de Palermo, habrán 1400 expositores ofreciendo todo tipo de productos de hotelería, servicios turísticos y gastronomía.Además, habrá shows, espectáculos, artistas de primer nivel de la Argentina que pasarán sábado y domingo por la Feria.Sobre los valores agregados de esta edición, Deyá resaltó el, porque Italia es el país invitado; el segundo, coordinado entre el Ministerio de Turismo y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR); y la llegada de unaque "se queda a los cuatro días de la feria para interactuar con los expositores y con el sector privado y público de nuestro país"."A nosotros nos gusta hablar de un modelo de gestión que tenemos dentro del turismo, el desafío que tenemos los privados hoy de cara al 11 de diciembre es seguir creciendo, hay que defender este modelo", sostuvo. Y detalló: "Este modelo que tenemos, de buscar objetivos comunes, que logró pasar por arriba a la pandemia, es un modelo que nos deja Matías Lammens, que es el de sentarnos en una mesa y como si fuese fútbol, a tu equipo dejalo afuera, acá venimos todos por la selección".- Me pone muy contento que digas que hay una dinámica importante, porque es justamente la impronta que quería darle. FAEVYT es una institución importantísima que refleja y defiende los derechos de todas las agencias de viajes del país, desde la más grande, hasta la más chiquitita. Yo le atiendo el teléfono a todo el mundo porque todos tienen una necesidad. Entonces, si en este período que a mí me toca conducir la institución, yo le puedo dar soluciones al más grande y le puedo dar soluciones al más chiquito, me parece que es misión cumplida. No nos olvidemos, yo tengo mi empresa, mi agencia de viajes. Sé lo que pasa en el turismo, no es que yo soy invitado a ejercer la presidencia. En el primer semestre de este año capacitamos más de 2500 agentes de viajes en con distintas temáticas, atención al cliente y todo lo demás. Y ahora estamos con los cursos de inglés, portugués y chino para turismo receptivo. Eso lo hicimos con el Ministerio, porque eso es profesionalizar al sector para que cuando venga un turista se sienta más cómodo, se sienta bien atendido. Somos empresas de servicio. El turismo es servicio. Hay que atender bien, hay que ser profesionales.- En FAEVYT tengo un equipo muy grande. Entre todas las comisiones directivas que hay en el interior del país son más de 200 dirigentes, que ponen un ratito de tiempo todos los días por el bien común para las 5 mil y algo de agencias de viajes que hay para los 600 mil empleados que somos en agencias de viaje y me debo a mi equipo. Me debo al presidente del Calafate, al presidente Ushuaia, al de Jujuy, de Jujuy a Ushuaia y de Mendoza a Mar del Plata. Nosotros abarcamos todo el país para toda la problemática. Viajo mucho, sí, para escuchar a las agencias de viaje, no viajo para contarles lo que voy a hacer. Y eso también es un modelo que me queda cómodo y que la gente valora y reconoce.- El desafío está ahí. El desafío es ver quién va a administrar el país a partir del diez de diciembre y que nos escuchen, no que nos den la razón. Con que nos escuchen, que acá hay una industria que es muy importante para el país, que es muy importante a nivel mundial, que se necesitan aviones, asientos de avión para traer pasajeros extranjeros. Siempre digo donde hay un producto turístico tiene que haber una agencia de viajes atrás que lo comercialice. Eso es lo que hay que entender y hay que hacerle entender al pasajero, al consumidor que tiene que comprar en agencias de viajes legales en la agencia de viajes autorizadas. Nosotros desde la Federación tenemos un laboratorio, que detecta publicidad engañosa que detecta perfiles trucho de turismo. Desde que empecé mi gestión, hasta el viernes de la semana pasada, detectamos 15 mil perfiles truchos en redes sociales de oferta ilegal de turismo. No son agencias de viajes.- Claro, por ejemplo, el Ente Norte desde que la creación sostienen un diálogo entre provincias que tienen distintos gobiernos, distintas banderas políticas, y sin embargo, cuando se ponen a la mesa del lente, esas banderas provinciales quedan de costado y han tomado muy buenas decisiones. Argentina hace una gran inversión de promoción turística en el exterior a través del Inprotur en las grandes ferias, en pequeñas capacitaciones para gentes de viajes del exterior, y en el Ente Norte, por ejemplo, cuando operadores que trabajan en la región tienen circuitos que tocan todas las provincias, ellos les bonifican los escritorios en las exposiciones internacionales. Esas son las decisiones políticas que yo dije hace un tiempo. Se toman decisiones en pos y para el sector, no para egos personales. Y ahí es donde creo que se marca la diferencia hacia el futuro.