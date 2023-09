El sindicato automotor amplió la huelga en las fábricas de Estados Unidos

Ford, por ahora, fuera del reclamo

"Huelga de a pie"

El poderoso sindicato United Auto Workers (UAW) de trabajadores automotrices de Estados Unidos anunció este viernes que"Como hemos dicho durante semanas, no vamos a esperar eternamente para obtener contratos justos en los Tres Grandes", expresó el presidente del UAW, Shawn Fain en una sesión informativa., señaló y agregó que "la forma en que pueden ayudar es construir nuestro movimiento y mostrarles a las empresas que el público nos apoya".Así, Fain anunció una huelga de los 38 centros de distribución y repuestos estadounidenses de General Motors y Stellantis, donde las negociaciones están estancadas.Sin embargo, no amplió el paro en Ford, donde todavía hay lagunas importantes pero que ha ofrecido importantes concesiones desde que se inició la huelga el 15 de septiembre, consignó la agencia de noticias AFP.En este sentido, detalló queLa empresa también ofreció un sistema mejorado de participación en las ganancias y concedió al sindicato el derecho de huelga por el cierre de plantas."Aún no hemos terminado en Ford", mencionó el presidente del sindicato. Aunque,, señaló.La estrategia del UAW de ampliar gradualmente su acción es parte de lo que Fain ha denominado la "huelga de pie" -en alusión a la histórica huelga de "sentados" del UAW en la década de 1930- que apunta a maximizar la influencia negociadora del sindicato debido a la riesgo de que se eliminen plantas adicionales.Bajo el liderazgo de Fain,El UAW busca aumentos salariales del 40%, que igualarán los aumentos promedio de los directores generales durante los últimos cuatro años.La huelga, que ya, hasta ahora ha tenido un efecto limitado en las ganancias de las empresas, al tiempo que ha introducido nuevas presiones sobre los proveedores de piezas de automóvil de los "Tres Grandes".El UAW representa a caside la industria automotriz estadounidense.Inició el viernes pasado una huelga contra General Motors, Ford y Stellantis, los llamados Tres Grandes.Hasta ahora, las tres empresas con sede en Detroit presentaron propuestas que ofrecían un aumento salarial del 20% durante la vigencia del convenio, pero mantenían la semana laboral de 40 horas.Esta es la primera vez en la historia que se convoca una huelga a la vez en las fábricas las tres principales empresas automovilísticas.