Vilma Ibarra: "Massa va a ganar y va a ser nuestro próximo presidente"



La secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, expresó este viernes estar convencida de que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, será ely destacó que es un dirigente que, dijo Ibarra entrevistada en la plataforma Neura Media, en las que destacó que MassaAsimismo recordó que “entró en un momento dificilísimo donde parecía que todo era para perder y no para ganar y logró acuerdos de todos los sectores de Unión por la Patria, y es un tipo de que sobrevoló internas y dialoga con todos”., insistió la funcionaria.“No vengo del sector de Massa, (hay) cosas con las que no acuerdo con Massa. Dicho esto soy de las personas que creen que es la persona que necesita la Argentina. Porque”, añadió.Por otra parte, acerca del candidato a presidente, apuntó: "El señor titular de La Libertad Avanza lo escuché decir que ni la salud, ni la educación son derechos, motivo por el cual por qué tengo que pagar yo la cuenta, vaya y pague y si no puede pagarlo resuélvalo”.Además, indicó que escuchó "a un señor que estaba diciendo en el Congreso Nacional que no votaba la ley de cardiopatías en bebes porque el Estado no tiene que gastar plata"., puntualizó Ibarra e insistió con que “el titular de La Libertad Avanza es libertario y que la propiedad privada y la libertad son los bienes más importantes” y recordó que