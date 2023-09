Los puntos claves con los que Los Pumas le ganaron ante Samoa

Boffelli anotó el try de Argentina frente a Samoa | Foto: AFP

El try de Emiliano Boffelli y la patada de Nicolás Sánchez en el final fueron los dos puntos claves del primer triunfo mundialista en Francia para Los Pumas por 19-10.En el primer tiempo, a los 7 minutos, una acción desde lz izquierda hacia el costado derecho, Los Pumas encontraron falencias en la defensa samoana y accedieron a romper con el cero en el marcador.Boffelli con una acción de definición tras ser derribado que tuvo que levantar su brazo izquierdo y el apoyo el try para los dirigidos por el australiano Michael Cheika.Luego con la conversión, el fullback del Edinburgo Rugby escocés puso el 7-0.El ingreso de Sánchez para cerrar el partidoCuando Samoa sometía a Los Pumas en acciones de presión y que en muchos casos logró equivocaciones en los argentinos, Michael Cheika dispuso del ingreso de Agustín Creevy y Nicolás Sánchez.El apertura tucumano, en medio de una jugada en favor de Los Pumas, cuando buscaban jugar un kick para el line up, sobre el final, tuvo al experimentado jugador que fue en busca de cerrar el encuentro con un penal frente a los palos.El remate fue efectivo y fue tan valiosa la acción que no sólo el público y sus compañeros festejaron el remate efectivo, sino el propio ex Jaguares y de extensa carrera en el rugby francés cerró el partido para el 19-10.