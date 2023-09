Netanyahu: "Estamos cerca de la paz histórica con Arabia Saudita"

Netanyahu calificó como el "amanecer de una nueva era de paz" los acuerdos de 2020 / Foto: AFP.

"Los palestinos podrían beneficiarse enormemente de una paz más amplia. Deben participar en este proceso" Benjamin Netanyahu

El presidente palestino, Mahmud Abbas, reclamó ante el secretario general de la ONU por la solución de dos estados / Foto: AFP

"Mientras sea primer ministro de Israel, haré todo lo que esté a mi alcance para impedir que Irán obtenga armas nucleares" Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este viernes en la ONU que Israel está "cerca" de un acuerdo "histórico" de paz con Arabia Saudita, al tiempo que advirtió sobre la amenaza "creíble" a la que se enfrenta Irán si insiste en avanzar en el desarrollo de su programa nuclear., dijo Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, tras calificar como el "amanecer de una nueva era de paz" los acuerdos de 2020 para normalizar las relaciones con Emiratos Árabes Unidos, el tercer país árabe después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994.El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, también había anunciado hace unos días en la televisión estadounidense Fox News que la monarquía sunita y el Estado hebreo estaban "cada día más cerca" de una normalización de sus relaciones."Una paz así contribuiría mucho a poner fin al conflicto árabe-israelí, animaría a otros países árabes a normalizar sus relaciones con Israel y aumentaría las posibilidades de paz con los palestinos", declaró Netanyahu, citado por la agencia de noticias AFP.Pero, destacó."Los palestinos podrían beneficiarse enormemente de una paz más amplia. Deben participar en este proceso", dijo el primer ministro.El jueves, en el mismo espacio, el presidente palestino, Mahmud Abbas, advirtió que no habrá paz en Medio Oriente si no se tienen en cuenta los "derechos legítimos" de su pueblo, es decir, la aplicación de una solución de dos estados, la de mayor consenso entre la comunidad internacional.Por otro lado,"Mientras sea primer ministro de Israel, haré todo lo que esté a mi alcance para impedir que Irán obtenga armas nucleares", dijo Netanyahu, cuyo país tiene un programa nuclear ampliamente conocido pero no declarado., dijo el primer ministro, aunque su oficina precisó inmediatamente que había querido decir "amenaza militar creíble" contra el programa nuclear iraní, como precisaba su discurso., pero ha incumplido los límites de enriquecimiento de uranio establecidos en un acuerdo de 2015 negociado por Estados Unidos tras la retirada del pacto por parte del expresidente Donald Trump y la reimposición de amplias sanciones.