Informe en Suiza: los inversores están "preocupados" con las propuestas de Milei

Las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "generaron preocupaciones" entre los inversores por su falta de viabilidad, señaló en un informe el grupo financiero suizo Mirabaud, que se sumó a las dudas expresadas desde organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). "A pesar de que Milei afirmó que reduciría sustancialmente el gasto público, su postura generó preocupaciones sobre la viabilidad de sus propuestas", señaló el informe titulado "Don´t Cry for Me Argentina" (no llores por mí, Argentina), escrito por John Plassard, especialista en inversiones en la entidad suiza, fundada en 1819.El documento, citado por el portal Bloomberg en Línea, señala que los planes de Milei de recortar drásticamente el gasto público y de dolarizar la economía del país agitó los mercados de renta fija y de divisas.Al describir al candidato liberado, Plassard indicó que Milei "no es un político de carrera", y recordó que"Los fondos de cobertura están posicionándose cada vez más en contra de los bonos soberanos del país", resaltó el informe de Mirabaud.Citando un artículo reciente del Financial Times, el banco señaló que "la aparición del candidato de derecha radical llevó a los inversores aeconómica"."El valor total de los bonos argentinos prestados por inversores para apostar a la caída de los precios aumentó un 65% desde que Milei, quien se describe a sí mismo como anarco-capitalista, salió victorioso en las elecciones primarias presidenciales", añade el documento.Por otro lado, desde Wall Street, si bien los inversores "ven con buenos ojos que la Argentina ordene las cuentas de su gobierno,Un artículo publicado este viernes por la agencia Bloomberg recordó que "las campañas previas de austeridad, como la realizada en el 2019 por el gobierno de Mauricio Macri, sólo lograron empujar a la economía en una mayor recesión dado que los recortes en los subsidios impulsaron la inflación, recortaron la capacidad de compra de los consumidores e incrementaron el desempleo".Precisamente ", que es focalizar los subsidios sociales a aquellos hogares de bajos ingresos que realmente lo necesitan,Además de las expresiones de diversos analistas del exterior,, especialmente en lo que se refiere a la dolarización.En un informe publicado el jueves por la noche, el FMI analizó la situación financiera de Ecuador, país que adoptó al dólar como moneda en el año 2000."Si bien la dolarización provee una importante ancla para la economía ecuatoriana, provoca altos riesgos sistémicos de liquidez dada la limitada capacidad del banco central para proveer liquidez", señaló el documento, resultado de dos misiones realizadas en conjunto por el FMI y el Banco Mundial entre noviembre del año pasado y mayo último.En ese sentido, señala que el "sector financiero es resiliente ante shocks macrofinancieros adversos pero algunas instituciones tienen importantes vulnerabilidades de solvencia y liquidez".Esto se suma a las recientes declaraciones del director del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, quién consideró en una entrevista con el diario El País de España queEn tanto, el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, afirmó que"Es un tema que tal vez le preocupa al Fondo porque cree que en el corto plazo es muy difícil de implementar y que, además, es un régimen cambiario que tal vez no es el mejor para la Argentina", evaluó el exdirector del organismo.