Denunciaron ataques violentos contra la referente del Bachillerato Mocha Celis

La activista y secretaria académica del Bachillerato Mocha Celis, Manu Mireles, denunció a través de sus redes sociales haber sido agredida con golpizas e insultos en dos ocasiones durante la última semana, lo que fue repudiado por distintas organizaciones que advirtieron sobre"En las últimas semanas me agredieron físicamente dos veces al grito de 'puto'. La primera vez terminé en el piso a patadas y la segunda vez", relató Mireles a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales."Para mí la violencia se resuelve con educación, diálogos, derechos, se resuelve en comunidad. Lo que no podemos tolerar es que sean nuestros cuerpos y vidas las que sigan siendo lastimadas", expresó la activista por los derechos de personas LGBTIQ+.Y continuó: "Cada día pienso más en la necesidad profunda de estar unidos. Ahora más que nunca”.En tanto, desde el Bachillerato Mocha Celis, del cual Mireles es secretaria académica y cofundadora, repudiaron "la violencia ejercida hacia ella" y"Sabemos que este hecho no es un hecho aislado sino producto de los discursos de odio que circulan de manera constante y que nos ponen en peligro", aseguraron mediante un comunicado difundido por sus redes sociales.Estos ataques violentos, enfatizaron,Al repudio por las agresiones "físicas y homo-odiantes" sufridas por Mireles se sumaron distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellasque manifestó que todas las personas tienen "derecho a vivir libres de violencias sin importar nuestra orientación sexual e identidad de género"."En las últimas semanas se registró un aumento de este tipo de agresiones vinculadas a la orientación sexual e identidad de género", advirtieron desde la organización.Y apuntaron:Al repudio se sumaron también la, la(CHA) y el(ELA), además de numerosos referentes de la comunidad LGBTIQ+.