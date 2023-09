Boluarte vuelve a quedar en el centro de las críticas

Activistas interrumpieron la disertación de la presidenta de Perú en Nueva York al grito de "Dina asesina" / Foto: Archivo.

En su viaje a los EEUU soportó los gritos de quienes la culparon por la muerte de 49 personas durante las protestas que se produjeron entre diciembre y marzo pasado

"Es una derrota diplomática, porque los países no están buscando tomarse fotos con Dina Boluarte" Rosa María Palacios, analista

La presidenta Dina Boluarte es responsabilizada por la muerte de al menos 49 personas durante las protestas destadas tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo / Foto: Archivo.

"Fue difícil conseguirle citas"

"Trató de posicionar a Perú y ganar legitimidad, que es justamente lo que le falta" Óscar Vidarte, analista

Protestas, inestabilidad política y represión marcan la realidad peruana / Foto: Archivo.

Un saludo para la foto

Según las encuestas, Boluarte es rechazada por más del 80% de los peruanos y tiene como principal soporte a un Congreso desaprobado por más del 90%

Los gritos de "Dina asesina" con que dos activistas interrumpieron esta semana en Nueva York un foro sobre inversiones durante la disertación de la presidenta de Perú, Dina Boluarte,, según evaluaron analistas."Los peruanos en el exterior condenamos su Gobierno asesino", gritaron los activistas, mientras los presentes en el foro trataban de contrarrestar con aplausos para Boluarte, cuya presencia en Estados Unidos presuntamente buscaba aliviar la aparente soledad en que se halla en el plano internacional.En su viaje de esta semana, que tuvo como punto central el discurso ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta ya había tenido que soportar la-o 77 si se tienen en cuenta hechos colaterales- en el marco de las protestas que vivió Perú entre diciembre y marzo pasados."Estamos escuchando una vez más una narrativa falsa; un grupo interesado desde Perú moviliza a gente pagada para que haga este tipo de shows", replicó Boluarte durante el foro, vinculado a la Alianza del Pacífico, el grupo integracionista formado además por Chile, Colombia y México y del que Perú ocupa actualmente la presidencia rotativa.No obstante, Boluarte, quien ejerce la jefatura de Estado desde que su antecesor Pedro Castillo fuera destituido y detenido en diciembre tras un fallido intento de cerrar el Congreso y gobernar por decreto,La mandataria trasladó las culpas al "gobierno corrupto" de Castillo, del que señaló que le ocasionó pérdidas al país por 25.000 millones de soles (unos 7.000 millones de dólares) por prácticas ilícitas. "Con ese dinero se pudo haber construido hospitales, colegios, internet, todo aquello que falta", afirmó."Las instituciones de mi país se pusieron firmes frente a ese golpe de Estado (de su antecesor y excompañero de fórmula) y. Y sabemos que eso se cataloga como terrorista", agregó Boluarte ante los participantes de varias nacionalidades en el foro."El problema es que 'el gobierno corrupto de Castillo' es también el gobierno de ella (Boluarte). A los peruanos nos puede engañar, pero afuera no se engaña fácilmente", reaccionó en Lima la analista Rosa María Palacios, al recordar que la mandataria fue vicepresidenta y ministra de Inclusión Social durante el año y medio de la administración de Castillo."Para ganarte la inversión extranjera", afirmó Palacios en su programa de televisión Sin Guion.Para la analista, el problema son los muertos de las protestas, la vinculación con Castillo y la falta de un clima adecuado en un país "donde no hay seguridad jurídica"."Las cosas no fueron bien para Dina Boluarte (en el viaje)", resaltó la analista liberal. "Es una derrota diplomática, porque los países no están buscando tomarse fotos con Dina Boluarte", insistió.Boluarte tardó ocho meses en viajar por primera vez al exterior, pues antes fue necesario que el Congreso, su aliado, le habilitara en una polémica decisión la posibilidad de gobernar a distancia ante la falta de un vicepresidente que la reemplace en su ausencia, como exige la Constitución.El primer viaje fue en agosto a la Cuarta Reunión Presidencial del Tratado de Cooperación Amazónica, en Brasil. Pero, por el discurso ante la ONU, la participación en foros paralelos y la posibilidad de encuentros bilaterales con colegas presentes.El discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde hubo críticas al accionar de Boluarte, fue "poco internacional, muy de agenda interna", construido "sobre la base de necesidad de supervivencia que tiene el gobierno", consideró el analista en temas internacionales Óscar Vidarte."Habló de derechos humanos, de democracia, incluso de la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, con el objetivo de decirle al mundo que Perú no está aislado (…). Tratando de posicionar a Perú y ganar legitimidad,", dijo Vidarte en el programa de radio No Hay Derecho.En cuanto a los eventos paralelos, el foro de inversiones se vio entorpecido por la protesta y en una cita sobre asuntos climáticos no se le dio espacio como oradora, a diferencia de sus colegas de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro.En cuanto a encuentros bilaterales,y con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.De hecho, el encuentro con el mandatario chileno fue catalogado como lo más importante del viaje, por la fuerza de la relación bilateral.Las críticas arreciaron después de que se hablara de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para supuestamente abordar la relación bilateral, pero desde Washington se aclaró queEl Gobierno de Boluarte ha tenido dificultades para insertarse en la comunidad internacional, pues las posturas han fluctuado básicamente entre el abierto rechazo -en especial de México y Colombia- y una aceptación sin mayores expresiones de simpatía.Eso le ha complicado a una presidenta que además, según las encuestas,y tiene como principal soporte a un Congreso desaprobado por más de 90%, lo que, según analistas, puede hacer problemático su accionar hasta 2026."Las cosas para Dina Boluarte no salieron bien en esta gira, pero tal vez sirva para algo: para que reaccione, porque es evidente que habrá podido ver cuál es su situación y cuál su soledad en el contexto internacional", enfatizó Palacios.