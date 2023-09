Kicillof: "Ojo con los que venden espejitos de colores, no votemos a quien viene a sacar derechos"

Kicillof: "Estamos acá para seguir abriendo centros de salud en cada lugar en el que se necesite". Foto X

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo este viernes que "hay que garantizar a toda la provincia la dignidad", con "más educación, salud y obras" y pidió no votar en las elecciones de octubre a quienes "vienen a sacar derechos", al inaugurar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr. Abelardo Miguel Costas, en General Madariaga, el número 150 desde que asumió la gestión."Estamos acá para seguir abriendo centros de salud en cada lugar en el que se necesite, sea lejos, haya poca población, no tengan el poder adquisitivo. Vamos a seguir haciendo escuelas, rutas, vamos a seguir trayendo electricidad y poblando la provincia de Buenos Aires y vamos a garantizar que vivir en Madariaga sea también digno", dijo el gobernador al inaugurar el CAPS de más de 500 metros cuadrados.En ese marco, el mandatario y candidato a la reelección dijo que "no por estar lejos o ser más pequeños" no deben llegar las obras, y agregó que "a todos los pueblos de la provincia hay que garantizarles la dignidad"."Lo que llamamos arraigo no es ni más ni menos que el Estado presente. Ojo con los que venden espejitos de colores, uno va y vota y después se sorprende de los resultados", advirtió el gobernador y agregó: "Es momento de reflexionar, lo digo con respeto; no votemos a los que vienen a sacarnos los derechos".Del acto participaron también el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro; la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, el de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini y el candidato a la intendencia por UxP, Ciro Albarengo.En ese marco, el gobernador dijo que "a diferencia del año 2019, se ven la cantidad de obras tiradas que dejó (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri, y lo digo con tristeza; escuelas hospitales, centros de salud"."Todo había quedado sin terminar, es triste por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, ya que fue una época donde más endeudaron a la provincia y a la Nación, y no faltó plata, faltó vocación política y gestión, faltó también concepción acerca de que necesitaba la provincia", dijo Kicillof.Y agregó: "Cuando critican al populismo a las tradiciones populares, critican también a (Hipolito) Yrigoyen, los que pensaban en la salud pública, los que todavía creen eso, no pueden acompañar a una derecha que viene a sacar los derechos", en un mensaje dirigido a los radicales dentro de Juntos por el Cambio.Para el gobernador, "hay un discurso muy mentiroso que el Estado no va a resolver todo" y, advirtió que, "los sectores medios saben que no tendrían autopistas, cloacas, ni infraestructura social básica, si fuera por los privados"."Hay cosas que el privado no hace, el privado invierte cuando esa inversión da una ganancia, un retorno seguro y en el corto plazo, jamás harían una cloaca o un centro de salud", concluyó.