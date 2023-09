Con críticas a la oposición y algunas propuestas, cerraron las campañas en Mendoza

Omar Parisi, del peronista Frente Elegí / Foto: Ramiro Gómez

Con la esperanza de "que cambie la orientación económica del país el año próximo" por parte de la coalición oficialista Cambia Mendoza, y la promesa de ser "algo distinto" del peronista Frente Elegí,por la gobernación mendocina.Durante el cierre de-expresión local de Juntos por el Cambio (JxC)-, que busca retener el poder, el candidato a gobernador y senador nacional radicaldeseó que "sea quien fuera quien gane la Presidencia de la Nación este año, yo prefiero a una candidata (dijo en relación a Patricia Bullrich), tiene la demanda social de cambiar la orientación económica y eso es lo que beneficiará a Mendoza"."Argentina va a cambiar su orientación económica. No es un optimismo vago, sino basado en información. La sociedad argentina está dando señales claras de que quiere cambiar su orientación económica. Si eso ocurre, Mendoza está preparada para aprovechar esa oportunidad", afirmó.En una conferencia de prensa y con un acto celebrado en el Club Andes Talleres, Cornejo y su compañera de fórmula, la diputada nacional del PRO Hebe Casado, aseguraron "estar preparados para que nuestro ramillete de pymes continúe, al igual que lo que se viene haciendo bien y algunas cosas corregir".Acompañados por el gobernador radical Rodolfo Suárez -quien en caso de que gane Cornejo completará los cuatro años del mandato senatorial del candidato a mandatario provincial- y dirigentes de todos los partidos que componen el frente realizaron un balance de la campaña,, tanto en la provincia como en los municipios.El exgobernador que aspira a volver al cargo que ocupó entre 2015 y 2019 agradeció también por su red social al reconocer que "las campañas son difíciles de aguantar en estos tiempos. Por eso quiero agradecerles el apoyo y el aliento que hemos sentido junto a Hebe durante todos estos días".Hacia el final,"Cerramos campaña, de forma austera. Los actos rimbombantes de políticos no son acordes a la situación actual que atraviesa el país, y si hay algo que tiene nuestro frente, es empatía. Por eso quiero pedirles que este domingo, apoyen la lista completa del Frente Cambia Mendoza", dijo Cornejo.En tanto, el peronista, con la fórmula, hizo su cierre de campaña por la tarde del jueves en el camping del sindicato de Luz y Fuerza, donde los dirigentes destacaron que son los únicos que plantearon propuestas concretas."Somos la posibilidad distinta para poder cambiar esta realidad que nos agobia y realizar los sueños de cada uno" de los mendocinos, afirmó Parisi.Recordaron que entre sus propuestas se destacan "la Ley de Emergencia Habitacional ya presentada por Ilardo en la Cámara baja, desburocratizar el Estado, sacar el Ítem Aula (un plus por presentismo que los gremios consideran una flexibilización de las condiciones laborales),de los empleados públicos y Osep (Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza)".También "hacer que la provincia se ponga en marcha con ganadería, vitivinicultura, energía, turismo y todo lo que le hemos contado día a día a los mendocinos cuando hemos caminado y golpeando puertas".Por su parte, el, con, programó su acto de cierre en el parque Central de la capital mendocina.El exintegrante de la fuerza política Protectora le dedicó los últimos días de su campaña a realizar una recorrida por distintos medios de comunicación del interior de la provincia.La, con el diputadoa la cabeza (disidentes del oficialismo), se despidieron hoy de la campaña con reuniones por Maipú y un claro mensaje vía redes sociales: "Somos mayoría los que queremos algo diferente y unidos lo vamos a hacer realidad".A inicios de esta semana ambos habían cerrado su campaña en el Arena Maipú ante una multitud a la que expusieron sus propuestas sobre educación, salud, viviendas y seguridad."Estamos más que nunca en un feudo y para eso hemos venido en búsqueda de libertad, de liberar todas las fuerzas creativas y el talento que tenemos allí dormido", expresó De Marchi en el centro del escenario, mientras los asistentes cantaban "Cornejo tiene miedo".El, que tiene a la fórmulacomo candidatos, realizó su cierre de campaña el miércoles en la Plaza Independencia. El objetivo principal de este espacio es retomar presencia en cargos legislativos.