Artistas e intelectuales repudiaron "el uso político" del judaísmo que hace Javier Milei

Manifestamos nuestra preocupación por las expresiones de odio de Javier Milei, candidato más votado en las PASO presidenciales, así como también por el uso político que realiza del judaísmo, sus textos y sus símbolos

Citas fuera de contexto

Conceptos de origen antisemita

Adhesión de periodstas

repudiaron a través de unapory aseguraron que la ética judía está "íntimamente vinculada con la noción de igualdad y justicia social y se encuentra en las antípodas de su proyecto político"."Quienes firmamos esta carta, con orgullo de nuestra identidad judía, argentina y humanista, manifestamos nuestra preocupación por las expresiones de odio de Javier Milei, candidato más votado en las PASO presidenciales, así como también por el uso político que realiza del judaísmo, sus textos y sus símbolos", indicaron a través de una solicitada difundida por redes sociales, que hasta el momento reunió más de 3.800 firmas, entre ellas de la actriz Cecilia Roth y el músico Leo Sujatovich.Además, afirmaron que la ética judía está "íntimamente vinculada a la noción de igualdad y de justicia social, la misma que Milei tilda de aberrante" y por lo tanto indicaron que "se encuentra en las antípodas de su proyecto político".Entre las personas que suscriben la solicitada se encuentran también el secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,; la titular de Memoria Activa,; el doctor en filosofía y profesor de la UBA; el humorista influencer, la periodistay la escritora, entre otros."Se da la particularidad de que Milei dice estudiar la Torá asiduamente, incluyó el talit y el shofar en su acto de cierre de campaña previo a las PASO, cita frecuentemente fuentes judías y hace referencias a personajes como Moshé, entre otros actos", señalaron los miembros de la colectividad que adhirieron al comunicado.Los firmantes recordaron que el candidato profirió durante la campaña presidencial "declaraciones de contenido discriminatorio, misógino, contrario a la diversidad sexual, a la pluralidad política, y a la convivencia democrática en general"."Corresponde condenar además su ataque al papa Francisco, ofendiéndolo a él y, a través suyo, a millones de fieles", afirmaron en referencia a las declaraciones de Milei en las cuales calificó al pontífice argentino de ser "el representante del maligno en la tierra".En esta misma línea, remarcaron que su compañera de fórmula Victoria Villarruel es "la principal figura del negacionismo en nuestro país" y de "defensa de una dictadura que tuvo un probado carácter antisemita al ensañarse especialmente con desaparecidos/as de origen judío"."En igual sentido, ha sido tristemente célebre en las últimas semanas por atacar a una referente indiscutida de la lucha por los derechos humanos como Estela de Carlotto", añadieron.Sobre la utilización de la religión judía que Milei, los artistas explicaron que el libertario "descontextualiza" el material del profeta Amós, ya que éste fue quien "denunció la desigualdad entre los ricos y pobres de su pueblo".Los artistas también aseguraron que otro profeta de su religión, Isaías, criticó "duramente" a quienes "ayunaban siguiendo el ritual religioso sin ver la necesidad de liberar a los oprimidos de su yugo y de socorrer al necesitado"."El texto lo encontramos en el Tanaj, el mismo libro que nos insiste en la necesidad de recordar siempre con humildad que descendemos de esclavos en Egipto, y que ordena proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad a través de leyes y prácticas redistributivas basadas en la dignidad intrínseca del ser humano", señalaron en el texto.Por otro lado, los miembros de la colectividad judía aseguraron que las referencias que hace el candidato de La Libertad Avanza a la "superioridad estética de la derecha y la lucha contra el marxismo cultural (un concepto de indudables orígenes antisemitas)" deben funcionar como un "llamado de alerta para todos y todas, judíos o no, quienes estén comprometidos con la convivencia pacífica y el diálogo".Milei aseguró en múltiples entrevistas que, en caso de llegar a la Presidencia, sus principales aliados estratégicos serían Estados Unidos e Israel, y confío que mudaría la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.Sobre esto, los firmantes señalaron que ya han visto cómo "proyectos políticos de similares características" en otros lugares del mundo, identificados con Israel, albergaron en su interior "expresiones netamente antisemitas, y partidarias de otras formas de racismo y discriminación, que crecieron a su abrigo"."Como parte de un pueblo que ha sufrido las más horrendas persecuciones a lo largo de su historia, decimos firmemente que Milei no nos representa. No permitiremos que su apropiación de símbolos y conceptos judíos nuble esta realidad", concluyeron.También firmaron la cara los periodistas Natalia Volosin, Ingrid Beck, Alicia Dujovne Ortiz; los sociólogos Ana Elisa Wortman, Damian Setton, Daniel Feierstein y Elizabeth Jelin; los hijos de desaparecidos Daniel Tarnopolsky y Guillermo Pérez Roisinblit; el escritor Ricardo Feierstein y los investigadores del Conicet Diana Tussie y Ernesto Bohoslavsky, entre otros.El referente del MTE y dirigente de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, compartió anoche la solicitada a través de su cuenta en la red social X y felicitó al sociólogo Kevin Ary Levin y el abogado Jonathan Gueler por la iniciativa."Quisiera compartir la noticia y la declaración completa de miles de argentinos orgullosos de su identidad judía y humanista que repudian el uso político que Javier Milei realiza de su religión y felicitar particularmente a Kevin Ary Levin y Jonathan Gueler por la iniciativa. Sigue abierto a firmas", sostuvo.