Multitudinario último adiós al músico "Huguito" Flores en Santiago del Estero

Velatorio de “Huguito” Flores, referente de la guaracha en su provincia. Foto; Emilio Rapetti.

Mientras se desarrollaba la despedida a las víctimas, la Unidad Fiscal a cargo del caso continúa las investigaciones para establecer las causas del accidente

Foto; Emilio Rapetti.

Durante toda la noche estuvo abierto el lugar para que se despida al ídolo popular, quien es velado a cajón abierto, a la par de su esposa

El accidente

El camión transportaba tanques de agua de 1.000 litros y maderas, que se desprendieron. Flores maniobró para eludirlo, aunque no pudo evitar impactar con un hierro con madera que sobresalía del camión

Foto; Emilio Rapetti.

Mientrasal músico santiagueño “Huguito” Flores, referente de la guaracha en su provincia que falleció el jueves a los 58 años tras un siniestro automovilístico , en tanto que el camionero que manejaba el vehículo con el que chocó el artista fue detenido e imputado por triple homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves.La muerte de "Huguito",y en la provincia de Buenos Aires, causó conmoción cuando se supo sobre el accidente en el que también murieron su esposa y su cuñado, Carina Soledad Enríquez y Rubén Horacio Enríquez, y en el que sufrió serias lesiones la pequeña hija de 3 años de la pareja, Catalina, quien aún permanecía internada en terapia intensiva. Según señalaron fuentes consultadas por Télam, la niña se encuentra "estable" y "tuvo una leve mejoría", pero aún su pronóstico es reservado.El velatorio se lleva a cabo en el Centro Recreativo de la ciudad de La Banda, donde desde la noche del jueves podían verse largas filas de fanáticos, familias completas e incluso niños, esperando pacientemente su turno para ingresar a despedir al ídolo y a su esposa.Minutos, ubicado entre Avenida Besares y Alberdi, en la ciudad de La Banda, para que ingresaran, flores en mano y en llanto, familiares, amigos, vecinos y seguidores.El Municipio de la ciudad de La Banda, a través de diferentes áreas, como “Alerta Banda” organizaron por pedido de la familia el velatorio, que continuará hasta aproximadamente a las 16 de este viernes, para que luego los restos sean llevados al cementerio.para que se despida al ídolo popular, quien es velado a cajón abierto, a la par de su esposa. Mientras que el cuerpo del cuñado de "Huguito", Rubén Horacio Enríquez, fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, ya que su familia vive allí.Mientras se desarrollaba la despedida a las víctimas, la Unidad Fiscal a cargo del caso continúa las investigaciones para establecer las causas del accidente.En ese sentido, fuentes judiciales indicaron a esta agencia que una de las principales hipótesis es que el siniestro vial ocurrido en las últimas horas de miércoles en la Ruta Nacional 34, a la altura de Garza, en Santiago del Estero, fue ocasionado por el vehículo mayor, un camión Ford que conducía un hombre de 30 años llamado Daniel Roldán.Es que, ya que no tenía "luces traseras, es opaco" y además "no tiene nada refractario, nada que permita que la luz de otro vehículo refracte".Por esta razón el fiscal de turno, Martín Silva, ordenó la detención del chofer, al que la fiscal Celia Mussi le tomará declaración en los próximos días.a Buenos Aires para una serie de shows que iba a tener su punto culminante el 12 de diciembre en el porteño teatro Gran Rex, cuando ocurrió el siniestro en el que estuvieron involucrados tres vehículos. De acuerdo a lo reconstruido por la pesquisa, un Fiat Uno en el que iban dos profesores circulaba en dirección sur a norte, mientras que de norte a sur lo hacía el camión Ford con Roldán al volante y, detrás suyo, el Volkswagen Suran conducido por Flores. El vehículo más grande bajó su velocidad, pero el cantante no lo vio hasta que lo tuvo demasiado cerca.El camión transportaba tanques de agua de 1.000 litros y maderas, que se desprendieron. F, aunque no pudo evitar impactar con un hierro con madera que sobresalía del camión, luego cruzó de carril y chocó con el segundo auto.“Cuando 'Huguito' se lo encuentra de repente al camión, porque no hay huellas de frenado, ve al camión ya muy cerca, por lo que volantea y lo hace hacia el interior de la ruta y justo venía otro vehículo (el Fiat Uno de los profesores) y lo embiste”, detallaron.Los peritajes, en un principio, detectaron que además de la, este tenía un sistema precario de cables en el volante, por lo que las fuentes indicaban que este vehículo “no debería circular, mucho menos en una ruta”.En cuanto al resultado de las autopsias de los cuerpos de “Huguito” Flores, de su esposa y de su cuñado, voceros explicaron que se “constataron que la causa de las muertes fue por los diferentes golpes que han recibido, tales como fracturas de costilla, de tórax, estallido de riñón, de columna, distintos traumatismos y lesiones cortantes en la zona del cráneo y cuello”.Aún se esperan los resultados de los análisis de alcoholemia a los distintos involucrados, aunque en una primera aproximación ninguno mostraba síntomas de haber ingerido bebidas etílicas.