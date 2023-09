Martino reveló cuál es la lesión de Messi: su evaluación es "día a día"

Lionel, entrenando en Miami. / Foto: AFP.

Messi saliendo en el primer tiempo, frente a Toronto. / Foto: AFP.

Lionel Messi padece una "fatiga (muscular) en el posterior (derecho)", quedó descartado para el partido del domingo ante Orlando City y será evaluado "día a día" con vistas a la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, el próximo miércoles, según informó este viernes el DT de Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino.Messi se resintió en la cicatriz de un viejo desgarro en el isquiotibial el pasado miércoles ante Toronto pero, lo que conserva sus posibilidades de jugar el partido por el título. Leo arrastraba esa molestia desde la semana anterior , cuando estaba con el seleccionado argentino, y no pudo jugar ante Bolivia en La Paz. Tras reincorporarse a Inter Miami, no fue convocado para el juego con Atlanta United, el fin de semana pasado, y volvió frente a Toronto pero por sólo 36 minutos hasta que pidió el cambio., fundamentó Martino en conferencia de prensa.El DT supuso que al capitán del Inter Miami "es probable que esa cicatriz lo moleste y hasta que no le permita mentalmente jugar un partido liberado", pero, una actitud a la que se resistía en otro momento de su carrera por el deseo de jugar todo el partido."Me parece muy prudente que lo haga a esta altura de su carrera. Lo queremos ver por mucho tiempo en las canchas y queremos ayudarlo a que tome conciencia de que hay momentos para parar. Creo que hoy, con su experiencia, sabe cuando decir basta y tomar recaudos", elogió sobre la conducta del futbolista de 36 años.El "Tata" entendió que las molestias físicas de Messi eran "un riesgo" que se corría con la cantidad de partidos acumulados desde su debut, el 21 de julio. "Estaba claro que avanzar en la Leagues Cup iba a tener un precio. Jugar siete partidos adicionales en medio de una liga nos iba a pasar factura. Fuimos un equipo con muchas incorporaciones en el verano y algunos futbolistas, como Leo, venían de sus vacaciones", asumió."Sólo tres días separan al partido de la final, tomaremos recaudos, veremos qué es lo mejor", avisó el DT."Las Garzas" buscarán el miércoles el segundo título de la era de Messi y Martino luego de consagrarse en la Leagues Cup hace un mes.