Antiguas cobardías

"...El hombre según se sabe,tiene firmado un contratocon la muerte. En cada esquinalo anda acechando el mal rato.Un balazo lo tumbóen Thames y Triunvirato;se mudó a un barrio vecino,el de la Quinta del Ñato." (El Títere, Jorge Luis Borges)En estos tiempos por los que se ventilan mediáticamente cosas de machitos golpeadores, ya sea en banda, a traición o de divagantes demenciales con promesas de motosierra; recuerdo un suceso que contaba mi viejo de sus años de juventud en Viyurca en el bar donde él paraba, ese mismo en donde yo lo acompañaba de pibe al vermú que contaba la semana pasada. Y me pregunto a partir de el: ¿como hubiera sido establecida la cosa en aquellos años con celulares mediante y en situación de crónica en las redes? ¿Hubiera existido el acto de insolaridad y cobardía habitual en los reel, esos de grabar sin intervenir? ¿Ese perverso compartir para asistir casi en directo ante miles o millones en impúdico fisgonear? De pronto, lo que relato, es apenas un acto escrito de transmisión oral paterno y al menos apelo a la imaginación sin guglear que no es poco.Habían porai dos hermanos muy bravos y lo hacían notar. Pongámonos en fines del 40 para imaginar la vestimenta y el estilo. Se les temía más que respetarles. Solían andar en yunta a modo "cacería de otarios" por los bares y se colocaban de pie en las barras a cada lado de un "punto" al que elegían, casi siempre se trataba de un solitario ajeno a las muchachadas que paraban en los bares. Cuidaban ese detalle los pendencieros.Esa tarde ya entrada la noche en el bar y con mi viejo de testigo, encontraron a un muchacho en situación ideal, se miraron discretamente parados en onda casual a la seña, con el elegido de punto en medio. Uno de ellos, como si no se conocieran de nada, pasó un brazo por detrás del desprevenido y le tocó el orto al otro con la suficiente torpeza para que el del medio se diera cuenta del hecho. El "tocado" en el honor, se plantó y le dijo: "¿Qué hiciste otario, estás loco?" El perplejo muchacho entonces señaló obviamente al "tocador" quien en situación de asombrado se paró de súbito alejado a la barra y ofendido lo empujó hacia el otro hermano, poniendo en claro que era cosa de ellos y que se las arreglaran solos. El hermano invitó a la calle para pelearlo al confundido, quien aceptó el reto (en general el "coprotagonista del medio" solía dar por terminada la situación azoradamente, alejándose de reyerta y paliza, pagando una vuelta a los hermanos y todo quedaba ahí) y salió del bar presto a arreglar el entuerto. Presentó pelea y no le quedó al "tocado" otra que pelear, para ser malvenido con un par de golpes expertos de la "victima", ante lo cual el hermano "tocador" fue raudo a ponerlo en caja desde atrás en un cobarde dos a uno. En lugar de achicarse, el muchacho "puso" duro a los dos alternativamente dándoles una rigurosa lección pugilística. Cuando uno de los hermanos puso mano a una silla para intentar acabar con el contrincante y la humillación, fue reducido por la barra habitué, terminando de cobrar como debían, dejando para siempre rubricada su triste leyenda de cobardía parroquiana, y no volver a visitar a ese bar jamás. Mi viejo desconocía si aun siguieron de felonía y crueldad por otros bares y barrios. Nunca más supo de los hermanos.Esta contienda no ocurrió muy lejos del pago mentado por don Jorge Luis, aquel de Thames y Triunvirato (que en esos años era lo que hoy es Avenida Corrientes).Fueron otros tiempos, distintos elementos, artefactos y escenarios de época, pero el valor y la cobardía se manifestaban ayer como hoy en un entorno cultural de época. Hay quienes se divierten en el filo de la muerte funámbulos sobre la cuerda, aunque a veces se lleven con su propio peso en la caída a quien sea una víctima desprevenida e inocente, y como con razón también nos narrara Borges en una milonga: "...como si no le importara...".Besos de esquina y abrazos de cancha.