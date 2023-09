Katopodis destacó el rol de la obra pública y aseguró que seguirá militando

Foto: Horacio Culaciatti

Finalizamos la Autopista de la Ruta Nacional 8 entre Pilar y Pergamino, un corredor muy importante de la Provincia de Buenos Aires.



Hoy con @alferdez y @GustavoHArrieta inauguramos los últimos 15 km del tramo Maguire – Fontezuela. Fue la gestión de este Gobierno Nacional que… pic.twitter.com/OOCdMc37Gl — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) September 21, 2023

"Por eso el foco en lo salarios y todas las medidas que se están tomando para levantar los ingresos. La inflación no se baja con motosierra o ninguna formula mágica", remarcó

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo este viernes que va a continuarsobre la importancia de la obra pública de cara a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que "nadie quiere volver al nivel de sacrificio" que impuso "el ajuste macrista"."Vamos a seguir conversando con los trabajadores de la construcción, explicando la importancia de la obra pública y yendo al lugar de trabajo a militar. Nos pasó en 2015 que todos dijimos que si hubiéramos tenido quince días mas hubiéramos dado vuelta la elección. Bueno que no nos pase", afirmó Katopodis en declaraciones a Radio 10.El ministro aseguró queel ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa y el gobernador bonaerense Axel Kicillof "para ganar esta elección"."Estamos entrando a este tramo de la campaña con un Sergio y un Axel muy bien plantados y hay una tarea enorme para hacer todo el resto", subrayó.Katopodis sostuvo que "nadie quiere volver al nivel de sacrificio" que impuso "el ajuste macrista" y llamó a demostrar que "Argentina necesita un gobierno de unidad nacional entre los que quieren vivir tranquilos, que el Estado le mejore la vida a la gente y cuidar su comercio y laburo"."Las discusiones en los barrios se organizan con Massa de un lado y (el candidato de La Libertad Avanza Javier) Milei del otro", apuntó y agregó que Massa "tiene la necesidad de ir adelantando como va a ser su gobierno en los próximos años porque no está la gente para esperar a que lleguemos el 10 de diciembre".Sobre el plan de obras públicas, Katopodis destacó la inauguración que el jueves realizó junto al presidente Alberto Fernández del último tramo de lay sostuvo que es "una de las tantas rutas" que se están terminando."El Presidente deja un país andando, un país que ha tenido las siete plagas. Lo deja funcionando con las cuatro ruedas arriba de la ruta y con un nivel de infraestructura que va a permitir que podamos arrancar más rápido", añadió.Finalmente advirtió queporque si gana un candidato de la oposición, en un caso "no las pudieron terminar y otros no las quieren hacer que es mucho más grave"."Es muy importante que la obra publica se termine en Argentina. La que empezó (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y quedó en la grieta de 2015, pero también la que empezó (el expresidente Mauricio) Macri", completó.