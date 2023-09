Declararon dos abogados que complicaron la situación del suspendido juez federal Bento

El juez Federal de Mendoza, Walter Bento, es investigado por pedir dinero para influir en los fallos / Foto: Alfredo Ponce.

La declaración testimonial de dos abogados en la megacausa que tiene en el banquillo de los acusados al suspendido juez federal con competencia electorala cambio de favores en las causas que instruía, y a otros 31 imputados, dio luz este jueves a la supuesta manera que tenían de operar.El abogado especialista en derechos humanos Carlos Varela Álvarez dijo que en las causas que le tocó tramitar en el juzgado federal 1 de Bentoque normalmente resolvieron como tenían que resolver".Agregó queya sea por sí o por no, y cuando lo rechazaban obviamente lo apelé", y se cubrió al definirse como "testigo de oídos y no directo".El letrado sacó a la luz una causa de hace varios años por lavado de activos contra el exintendente peronista de Guaymallén Luis Lobos (ahora detenido),quien era el defensor del exjefe comunal, para alertarlo que de esa causa iba a quedar frenada, y efectivamente así ocurrió.En relación a la Unidad 32 como lugar de detención, que es la Alcaldía de los Tribunales Federales, donde algunos de los imputados permanecieron encarcelados,Fue más allá al asegurar que pasar alojado en esa dependencia muchos días"O al menos -agregó-en los términos de la Convención contra la Tortura".En tanto, el abogado Carlos Rafael Figueroa, declaró que fue defensor de otro de los imputados en esta causa,"Mi cliente repetía constantemente quey para supuestamente evitar ir a la cárcel "decía que estaba dispuesto a pagar lo que sea".Ortega Pérez se encuentrapor un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como presunto sobornador.Finalmente se terminó contactando con dos abogados:, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real; y con Leopoldo Antonio Ríos Santander, imputados por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.Figueroa adujo: "Yo hice todo el trabajo (de la defensa de Ortega Pérez),y sostuvo que su entonces defendido le dijo "que no me iba a pagar porque tenía una línea directa al juez".El abogado dijo: "A este hombre lo desplumaron", y agregó que(en la defensa de Ortega Pérez). Por eso digo que lo desplumaron, lo estafaron".