Brasil y el BID firmaron un millonario acuerdo para la infraestructura de la Amazonia

Organizaciones indígenas reclamaron en NYC prohibir la explotación petrolera en el Amazonas

Decenas de organizaciones de activistas indígenas reclamaron esta semana en Nueva York, en coincidencia con la asamblea general de las Naciones Unidas, que se prohíba la extracción de combustibles fósiles de la Amazonía, como parte de un intento global de aprobar un tratado internacional para prohibir el petróleo y el gas, principales causantes del calentamiento global.



"Para los pueblos indígenas la Amazonía es todo, su vida. No solo cuida a los indígenas, cuida al planeta", justifica la activista indígena peruana Olivia Bisa, que lamenta que ningún tratado contenga "normas que pongan fin al extractivismo" de hidrocarburos y de la minería.



Además, es una "gran mentira" que las petroleras traigan desarrollo a las comunidades. "En los 50 años que llevan trabajando en Perú, no han construido ni una escuela ni un centro de salud", aseguró la activista a la agencia AFP.



Los derrames de petróleo, que contaminan ríos, alimentos y generan pérdida de biodiversidad, además de la deforestación, afectan de lleno a buena parte de los 50 millones de personas que viven en esta región que comparten 9 países, cuya importancia crece cuando el mundo se enfrenta a una crisis climática sin precedentes.



"No somos una traba, queremos desarrollo, pero alternativas que no impacten al ecosistema del planeta", explica Bisa, que rechaza que se piense que prohibir los hidrocarburos es "un capricho de los pueblos indígenas". Concierne a todos, incluso a "los poderes que los financian".



Según la organización Oxfam, en los últimos 24 años se han registrado cerca de 600 derrames solo en la Amazonía peruana. El mal estado de los ductos y fallas de la infraestructura petrolera son los principales culpables, junto a los sabotajes.



Situadas en su mayoría en la Amazonía andina (Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador), el 43% de las explotaciones se ubican en áreas protegidas y territorios indígenas, según datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RASIG).



Muchas economías latinoamericanas pagan más en intereses de sus deudas externas que lo que destinan a educación, salud, seguridad o adaptación climática. Este es un "círculo vicioso sin fin", afirma la economista boliviana Carola Mejía, de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd).



"Las deudas altas generan mayor presión para los gobiernos para invertir en industrias extractivas", haciendo que muchos autoricen la explotación en áreas protegidas, dijo la economista en el seminario "Salvaguardar la Amazonía: un llamado a favor de una Zona de No Proliferación de Combustibles Fósiles", al margen de la Asamblea General de la ONU.



En agosto de este año, en un referéndum histórico, los ecuatorianos decidieron detener la explotación de un lote en la gran reserva del Yasuní. Aunque se trata de una gota en el océano extractivista en esta zona protegida, muchos lo han visto como un ejemplo a seguir.



Sin embargo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva evalúa invertir 69.000 millones de dólares en el sector de los hidrocarburos en los próximos años aunque, por otro lado, hoy el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, falló por mayoría contra la tesis del marco temporal que obligaba a reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la selva amazónica, en una resolución que le aplica un duro golpe a los planes expansionistas del agronegocio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.



"No es un cambio, es transición", dijo a la AFP esta semana el ministro brasileño de Energía, Alexandre Silveira, para explicar lo que muchos perciben como una "contradicción" de la política brasileña.



Pero para revitalizar las "esponjas del sur" hay que "apagar las grandes chimeneas del norte", recordó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la Cumbre de Ambición Climática convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.



En la ONU numerosas voces resaltaron la necesidad de una nueva arquitectura financiera y de que los países del norte concreten sus promesas de inyectar fondos para ayudar al sur global en la transición energética.



En la cumbre regional amazónica convocada en agosto por Lula, los países de la región pidieron a las naciones industrializadas "200.000 millones de dólares al año hacia 2030" para la conservación de la biodiversidad.