Qué dicen los estudios que se realizó Messi tras la salida ante Toronto FC

QUE SOLO SEA UN SUSTO… Leo Messi solamente jugó ¡36 MINUTOS! vs. Toronto FC y salió con una molestia. ¿La curiosidad? No estuvo presente en el banco durante la segunda mitad.



Lionel Messi se realizó este jueves estudios médicos tras abandonar el miércoles el campo de juego a los 36 minutos del primer tiempo del partido que Inter Miami le ganó finalmente por 4 a 0 a Toronto FC por la MLS.Los mismos constataron que el astro no tiene una lesión muscular en el posterior de la pierna derecha, sino que se le resintió la cicatriz de una antigua dolencia.A partir de ello es que el cuerpo técnico de Las Garzas, encabezado por Gerardo Martino, empezará a trabajar con él apuntándole a la final de la US Open norteamericana que Inter Miami disputará como local el próximo miércoles, desde las 21.30, frente a Houston Dynamo.El problema físico de Messi había saltado obviamente las fronteras estadounidenses y llegado rápidamente a la Argentina, ya que faltan justamente 21 días, los plazos justos que se estiman para la recuperación de un desgarro, para que el seleccionado nacional reciba el 12 de octubre a Paraguay, donde debutará el director técnico lomense Daniel Garnero, por Eliminatorias Sudamericanas.Pero la tranquilidad se dio esta tarde, justo un día antes de que Lionel Scaloni debe elevar la prelista de citados para ese partido y el siguiente, del 17 de octubre en Lima frente a Perú (la nómina definitiva tendrá que ser notificada antes del miércoles 27).Por lo pronto, eso sí, Messi, así como su ex compañero en Barcelona, el español Jordi Alba, no estarán presentes el próximo domingo cuando Inter Miami visite a Orlando City, en el clásico de La Florida, por la 34ta. fecha de la Major League Soccer.