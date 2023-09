Wado de Pedro: "No concebimos la libertad sin educación, salud y trabajo"

El ministro del Interior y candidato a senador bonaerense de UxP entregó ambulancias e insumos en Marcos Paz / Foto: @wadodecorrido 2.

El recorrido

De Pedro también supervisó obras en los municipios de General Las Heras y Luján / Foto: @wadodecorrido 2.

Recibimos a @wadodecorrido y a @alexiannavarro que nos entregaron un nueva ambulancia que será destinada a la Unidad de Pronta Recuperación y fortalecerá nuestro Sistema Público de Salud. pic.twitter.com/BzDCAU5TUi — Ricardo Curutchet (@mmpcurutchet) September 21, 2023

afirmó este jueves que en el espacio "no concebimos la libertad si no hay educación, salud, trabajo y contención a las familias que necesitan ayuda", durante actividades que realizó en los municipios bonaerenses de General Las Heras, Marcos Paz y Luján.unirnos y proyectar una Argentina mucho mejor", señaló De Pedro durante las actividades en las que recorrió obras, entregó equipamiento, se reunió con jubilados y trabajadores y visitó un centro de día para personas con discapacidad.que inició en Las Heras, donde encabezó la entrega de tablets a promotoras territoriales del Registro Tejiendo Matria, de la iniciativa "Conectadas por la Democracia".Continuó con la presentación de ambulancias y camiones adquiridos con elAl hablar en General Las Heras, junto al intendente de la localidad, Javier Osuna, De Pedro aseguró quereconociendo las diferencias, aceptándonos, pensando en el otro".También ponderó"Esa lucha tiene sus frutos. Esa lucha no solo cambió las conciencias de las compañeras, no solo deconstruyó a personas que fuimos educados en una cultura totalmente distinta, sino que también está insertándose en cada uno de los pueblos del interior de esta Argentina profunda".Asimismo, resaltó que hay que "entender que no solo hay diversidad de género,su forma de pensar, su forma de crecer", y que el rol del Estado es vital para "que los recursos públicos se organicen y lleguen a acompañar el desarrollo humano y el desarrollo personal"."Esa Argentina que está despertando, que está siendo más sensible, atenta, que tiene más empatía, que está mejorando el funcionamiento de la comunidad, se encuentra ante una reacción, yAgregó que en "esta elección se está discutiendo si una persona merece o no merece atención en materia de salud, si un pibe o una piba que no tiene los recursos para pagar una escuela privada,y sostuvo que "estamos hablando de lo básico".La recorrida por la localidad también, donde acompañaron el secretario de Municipios, Avelino Zurro; el subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Santiago Révora; el jefe de la Oficina de Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y candidato a concejal, Juan Manuel Cerezo; y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcelo Sartori.Allí, aseguró quey todo lo que ellos llaman gastos" y dijo que "para nosotros, lo que llaman gasto son inversiones. Las escuelas, los hospitales, las rutas, las calles, los parques y las plazas, se hacen porque hay un Estado que pone recursos y que invierte".Planteó, además, la necesidad deDesaparece el Estado, desaparecen los jardines de infantes, desaparece la escuela, desaparece la universidad, desaparece la salud pública. Algunos hablan de seguridad recortando. Nosotros tenemos que ponerle más y mejores sueldos a la policía. Más y mejores sueldos a los docentes. Más y mejores sueldos a los médicos".Y amplió:No concibo la libertad sin un Estado que pueda ponerle el hombro a ese pibe, a esa piba para que pueda terminar la secundaria"."No concebimos la libertadexpresó.El ministro del Interior, después, viajó a la localidad de Marcos Paz donde además de realizar la entrega de ambulancias y maquinarias adquiridas con el Programa Municipios de Pie al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) para la prestación de servicios de la Unidad de Pronta Respuesta (UPR),Acompañado por Zurro y Révora, además del intendente local, Ricardo Curutchet; la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro; el titular de Anses Marcos Paz, Carlos Guardia; y el titular del PAMI local, Facundo Mosquera; De Pedro analizó que "escuchando las propuestas veo que hay dos sectores de la oposición que piensan parecido, unos piensan ir con el hacha y el otro con la motosierra, pero todos vienen a recortar;porque "responden a otros intereses, a los grupos económicos concentrados".El funcionario nacional, en ese contexto, llamó a acompañar la candidatura a presidente del ministro de Economía, Sergio Massa:fortalezca el bolsillo de los jubilados, las jubiladas, los trabajadores y de las trabajadoras".De Pedro continuó su agenda, después, con la visita a Luján, donde junto a Zurro, Révora, el intendente de esa localidad bonaerense, Leonardo Boto; el director nacional de Análisis de Políticas de Interior, Pablo Bermúdez; y la integrante del sindicato Asociación de Trabajadores de la Universidad de Luján, Karina López;En el encuentro, el ministro del Interior, señaló que el desafío que se presenta para las próximas elecciones esy llamó a la juventud y a los trabajadores a ser parte "de la red social más grande de la Argentina que se llama peronismo".Además,van a ser cada vez más claras y las de ellos, a medida que las vayan explicando, nos vamos a dar cuenta, o que no se puede hacer, o que son un slogan, o que simplemente es parte de las recetas que fundieron la Argentina".