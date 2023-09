Valdés dijo que Massa "tiene coraje y actúa desde las tripas"

Diputado nacional de FdT, Eduardo Valdés.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, destacó "el orgullo de tener a Sergio Massa" como candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y puso de relieve que el ministro de Economía "t"Tenemos orgullo de Sergio Massa. Él salió de nuestro bloque, tuvo mucho coraje en la pandemia, coraje para agarrar el Ministerio de Economía cuando todos los asesores de marketing decían que no. Hace las cosas desde las tripas y eso es verdadero peronismo", remarcó el legislador en declaraciones periodísticas.El legislador, candidato a renovar su banca en las próximas elecciones, expresó que"El elefante se puso en movimiento, con la trompa hurgando en cada lugar donde no nos votaron, estamos yendo a pedir disculpas en nombre del Estado. Massa terminó la negociación y se puso a accionar, no a prometer, y se está mostrando a la altura de las circunstancias, poniendo en marcha medidas concretas para mejorar la calidad de vida de millones", añadió.Valdés dijo también que: "Estamos a tiempo, porque quienes nos enfrentan no tienen nada que ver con lo que nosotros representamos" y señaló que "queremos un Estado que nivele socialmente, nuestra obligación y nuestra deuda es que todos tengan el dulce de leche en la mesa, no sólo quienes lo tienen desde la cuna"."Tenemos toda la energía puesta en ganar la elección, no pensamos en una segunda vuelta,. Es la energía que tiene nuestro bloque en el Congreso. Estamos vitales, fue una enorme sesión la de ganancias", completó.