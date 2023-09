Con tres sedes y más de 200 obras se inauguró la nueva edición del Salón Nacional de Artes Visuales

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Marcela Cabutti / Foto: Florencia Downes.

Las obras podrán visitarse en el espléndido espacio de La Gran Lámpara en el séptimo piso del CCK

Federica Baeza / Foto: Florencia Downes.

Información para visitar las muestras • Las muestras podrán recorrerse hasta el 12 de noviembre, de miércoles a domingos de 14 a 20 en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525) y el CCK (Sarmiento 151).



• En el Paco Urondo (25 de Mayo 201) hasta el 15 de octubre, de lunes a viernes de 10 a 20.



• Todos los sitios son con entrada gratuita y amigables para personas con movilidad reducida.

Con tres sedes y la exposición de más de 200 obras, más el anuncio de los premiados, se inauguró en la tarde de este jueves el Salón Nacional de Artes Visuales, que organizado anualmente por el Palais de Glace mantiene una renovada mirada federal, cupo por género y el respeto por las diversidades, y que culmina una etapa de fortalecimiento y transformación de unos de los espacios de legitimación del arte más relevantes del país.El inicio de la primavera trajo una nueva edición del Salón Nacional de Artes Visuales (SNAV), que en esta oportunidad tiene como sedes el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Borges -ambos dependientes del Ministerio de Cultura- y el Centro Cultural Paco Urondo de la UBA, todos en la ciudad de Buenos Aires, donde se exponen las 212 obras seleccionadas bajo la curaduría de Guillermina Mongan.En elestuvieron presentes el ministro de Cultura, la secretaria de Patrimonio Cultural, la directora del Palais de Glacey el decano de la facultad, además de artistas e invitados.Los, que, fueron parapor su video "El sonido de la piedra" (2023), correspondiéndole el Premio Presidencia de la Nación, mientras que la segunda mejor obra fue para el colectivo Ossobuco de Santiago del Estero, integrado por Mónika Miranda, Néstor Basualdo, Víctor Moresi, por su ensamblaje o collage textil "Virgen Sudaca" (2017).Por último, la tercera mejor obra fue para Ángeles Ceruti con su "540 de la serie Fragmentos del futuro" (2023), una instalación conformada por un holograma que es visto en un prisma de acrílico, una animación y dibujos en grafito."El Salón logró que se inscriban 3241 personas, que es una cifra absolutamente inédita en más de un centenio", remarcó Baeza en relación a la convocatoria de esta edición, que superó las 2942 postulaciones alcanzadas en 2022.En su obra ganadora, Cabutti registra las reverberaciones sonoras de pequeñas rocas de arcilla y micrófonos ubicados en la Piedra Movediza de Balcarce, que con sus 2200 millones es parte del Sistema de Tandilia y uno los basamentos más antiguos del planeta.A su vez,es un montaje de pequeños amuletos y ofrendas que desdibujan la imagen religiosa central en un bordado sobre tela de 150 x 150 cm, mientras que en la de Ceruti la tecnología parte de la obra, en la que profundiza la investigación sobre la "alianza multiespecies con la tecnología" y la aparición de un nuevo organismo.Las tres obras adquisición fueron seleccionadas por un jurado integrado por Natalia Albanese, Guadalupe Creche, Marcelo Pelissier, María Belén Alonso (en reemplazo de María Paula Zacharías) y Guillermina Mongan; y las 43 obras no adquisición tuvieron como jurado a siete representantes regionales: Maia Navas (NEA), Marisa Eugenia Rossini (NOA), Carolina Senmartin (Centro), Leonardo Damonte (Provincia de Buenos Aires), Cynthia Kampelmacher (CABA), Daniela Mastrandrea (Patagonia) y Nelson Cuello (Cuyo).Organizado por el Palacio Nacional de las Artes - Palais de Glace con la colaboración de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación, los núcleos temáticos elegidos "indagan sobre la multiplicidad de tiempos que conviven en las prácticas artísticas del Salón" y se establecen en cada uno de los espacios culturales sin desconectarse unos de otros, sino más bien como una continuidad cuyas fronteras no se ven afectadas por las pocas cuadras que separan a cada una de las sedes.Bajo el título, en el CCK se exploran ficciones especulativas, futuridades y mutaciones; el segundo núcleo despliega en la amplia sala del Paco Urondo bajo la consigna "Rituales contra el olvido", con fuerte presencia de cerámica e instalaciones explorando rituales, memorias, refugios y territorialidad; y el tercer núcleo, "Lo que cabe en las historias", se distribuye en dos espacios del segundo y tercer piso del Borges, y abarca temas del cuerpo, la historia del arte y modos de hacer.Cada uno de estos núcleos están articulados entre sí como un encadenado que construye una narrativa curatorial sobre la escena de la práctica artística nacional presente.Por otro lado, con una crecienteeste año: 46 para los Premios Salón Nacional de Artes Visuales y 8 al Premio Trayectoria Artística, por un monto total de 13 millones de pesos.En primer premio adquisición recibe 1.500.000 pesos, el segundo 1.000.000 y el tercero 700.000; y los otros 43 premios no adquisición por categorías reparten 9 primeros premios de 350.000 pesos cada uno, 17 para el segundo premio de 240.000 y 17 terceros premios de 180.000, también para cada uno, que responden a las categorías: artes del fuego, dibujo, escultura, fotografía, gráfica, instalaciones y medios alternativos, pintura, textil, y espacio no disciplinario.