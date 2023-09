Gratis y en la calle: llega la cuarta edición de la Feria del Libro de Flores

"Salir al cruce es dejar el aislamiento y las redes sociales para proponer un encuentro en el espacio público", expresa Diego Skliar, parte de la organización de la feria. / Foto: Prensa.

Editoriales presentes

, entre otras escritoras y escritores, participarán de la cuarta Feria del Libro de Flores, que con más de 150 propuestas editoriales de todos los géneros, un espacio de infancias, diversas muestras, música en vivo, milongas y un patio de comidas, se realizará de forma gratuita en lael sábado 7 de octubre"Para disponerse a enfrentar lo que hay y lo que viene (lo que venga) se necesitan muchos verbos: interrumpir, revertir, frenar, componer, convocar, imaginar, enfrentar, desactivar, cruzarse y hablar", dice el equipo organizativo de la Feria del Libro de Flores que invita a un escenario repleto de actividades literarias"Salir al cruce es, por un lado, dejar el aislamiento y las redes sociales para proponer un encuentro en el espacio público. El mapa de la feria es un cruce de hechos que van a suceder en la intersección de Morón y Artigas. Es poner el cuerpo junto a otros para salir del shock sedimentado en nuestros entornos por múltiples factores: las consecuencias de la pandemia, los resultados electorales, el cambio climático, el intento de asesinato de Cristina, la inflación que no da respiro. Salir al cruce es abandonar el estupor. Salir a cortar los discursos de odio, la ultraderechización, las falsas promesas", explica a TélamLa feria no ignora el contexto en el que se emplaza esta nueva edición. La primera fue realizada justo a la salida del aislamiento por la pandemia. "Ahora nos toca el desafío de esta coyuntura desfavorable a todas luces, pero que debe incentivarnos a crear nuevas formas de hacer política, economía, encuentro. Es mucho más sano que enterrarse en el miedo y la reactividad. No replegarse y crear actos colectivos de libertad por los bienes comunes", cuenta el organizador.Desde sus inicios, la feria sigue creciendo tanto en cantidad de editoriales participantes (ahora son más de 170) como en las secciones que se ofrecen., detalla Skliar."Seguimos apostando a la diversidad de temas y formatos, a la, el, al encuentro entre generaciones. No es menor destacar que esta feria se organiza de manera colectiva entre el Centro de Formación Profesional 24 (una escuela pública de oficios), editoriales independientes y colectivos culturales: es un entramado comunitario que apuesta a la salida colectiva y autogestiva por sobre la noción microemprendedora que solo fomenta competencia", cuenta el docente.; Albertina Carri, guionista, directora de cine, artista audiovisual y escritora; y Juliana Fausto, escritora y filósofa brasileña; también serán parte de la programación de esta nueva feria.En el escenario de Morón y Artigas,, la autora de "Chicas muertas", quien leerá en voz alta a Alberto Laiseca. Luego, habrá lecturas de Horacio Zabaljáuregui y a continuación una experiencia editorial cooperativa con Anshi Morán, del sello Typeo.A las 16.20,(el canal de Youtube dedicado a las ciencias humanas) dará una reseña en vivo y después Juliana Fausto presentará su último libro, "La cosmopolítica de los animales", de la editorial Cactus.Alrededor de la consignaconversarán a las 17. Media hora más tarde, Alejandro Horowicz dialogará en torno a la coyuntura actual con Diego Sztulwark. A las 18.10, Marie Gouiric y Diego Puig presentarán "Leer y escribir (en) el territorio"; y a las 19, Castillo y Carri conversarán sobre el cine, la historia y las disputas en el presente para poner "la memoria en movimiento". Y durante la noche habrá música en vivo a cargo de Sol Bassa.Mientras tanto, en la, sobre Morón 2453, se desarrollará el espacio dedicado a las infancias, trabajado en esta edición junto a la Librería Ritualitos. De 16 a 18 se podrá participar de la juegoteca itinerante Recujuegos; y al término de esta actividad, del teatro de títeres "Guaridas con Kamishibai", a cargo de por Kamishibai Infinito, Cynthia Michelli y Radio Tacatún.También a las 16, "Aupas" presentará la iniciativa; en tanto que habrá exposiciones en el SUM de Cazona, de 15 a 21, de la mano de la chilena Castillo, quien desplegará "Conspiraciones de la memoria". También se podrá presenciar una videoinstalación del libro de Matías Krimer, editado por Nocturna Editora.Como si fuera poco, bajo la consigna, de 15 a 16.30, marcará los pasos La milonga de Artigas, junto al colectivo de bailarines Aires del Sur Tango, en la intersección de Artigas y Bolivia. Para cerrar este encuentro alrededor de los libros, de 16.30 a 18 habrá una práctica con discos de vinilo a cargo de Rufino Cambaceres.Algunas de las editoriales que estarán presentes son Amauta & Jaguar, Ampersand, Anarres, Aurelia Rivera, Belleza y Felicidad Fiorito, la Biblioteca Nacional, Buchwald, Cactus, Caja Negra, El Zócalo, La Coop, La Libre, La Máquina Eterna, La Mariposa y la Iguana, Los Confines, Madreselva, Malisia, Punto de Encuentro, Ralenti y Revista Cítrica.También Vinilo, Zindo y Gafuri, Distrito Comix, Alegría Política, Anexia, Loco Rabia, Calibroscopio, Chirimbote, Oasis, Del Bonete, Musarañita, Niño Editor, Ojoreja y Violeta del Río, entre muchas otras.