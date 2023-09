Asociaciones de consumidores celebran el beneficio de la devolución del IVA

Los titulares de entidades de consumidores recomendaron comprar en los locales adheridos al sistema.

El impacto para quienes tienen bajos ingresos

Las expectativas de los consumidores

Referentes de asociaciones de consumidores destacaron este juevesy aconsejaron no comprar en los comercios que no acepten este medio de pago., dijo a Télam que "el impacto en el bolsillo de los consumidores por la evolución del IVA es muy importante porque para los de medianos y bajos ingresos, la compra de alimentos y artículos de limpieza en este momento es un alto porcentaje"."La quita del IVA significa un importante beneficio que regresa el bolsillo del consumidor y le permite poder realizar otro tipo de consumo, más aún cuando es en forma directa, es decir, que no se hace a través del proveedor, que siempre se queda con el dinero, no lo traslada a precios", agregó.Bassano dijo que"Es importante que estén todos atentos, porque beneficia muchísimo a los consumidores", indicó.Bassano detalló quey que las devoluciones de las compras realizadas en estos días "las están recibiendo algunos, lo que habría que afilar un poco más el programa, pero están recibiendo".Yo creo que ahora este fin de semana, los primeros días de la semana que viene, se van a estar viendo todas las transacciones y devolución del tema. Pero la gente está muy conforme y está bastante interesada en el tema", remarcó.Acerca la aceptación de los comercios al pago con débito, sostuvo que "ha habido varios comercios con estos problemas. El tema del pago con débito es una constante. Por eso es recomendable no comprar en esos comercios, como por ejemplo en verdulerías o algunas carnicerías".También recomendó queporque no le cuesta absolutamente nada al comerciante".Por su parte, el presidente de la, dijo que "la recepción por parte de los consumidores ha sido con mucho entusiasmo, con muchas preguntas, con muchas ganas de tener el beneficio de no pagar los productos de la canasta básica con IVA"."Esto tiene un fuerte impacto más en los sectores con mayores niveles de pobreza y en los sectores medios bajos", afirmó en declaraciones a Télam.Sobre las devoluciones, señaló que "no se ha percibido todavía, no hemos tenido registros ya de devoluciones. Esto empezó hace muy poco, así que tampoco tuvimos reclamos.En cuanto a los comercios, Boada indicó que "los comercios tienen que entender que estamos aconsejando a la gente que si no le cobran con débito, que se vaya a otro comercio, que pague en el comercio que le cobran con débito, al mismo precio de que pagaran en efectivo, al mismo precio que si pagaran con tarjeta de crédito".Por otra parte, observó que, donde "la compra con débitos no es habitual"."Blanquear las operaciones, lo que implicaría tener que cobrar con débito, implicaría que tener en blanco las operaciones comerciales, un efecto indirecto. Vamos a ver cómo se resuelven esos lugares, en esos sectores de alto nivel de pobreza", concluyó.