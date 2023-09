El documental "Tunteyh o el rumor de las piedras" se puede ver gratis en Cine.ar play

El filme llegó a los cines en 2014 pero tuvo su premier el año anterior en el Festival de Mar del Plata. /Foto: prensa-.

El filme documental "Tunteyh o el rumor de las piedras", de la realizadora Marina Rubino, que, se puede ver en forma libre y gratuita en la plataforma pública Cine.ar play.Estrenado en cines en 2014,y desde ahí recorrió una serie de circuitos internacionales pasando por muestras de Barranquilla, Colombia; Cuernavaca, México; Ámsterdam, Holanda; Canarias, España; Lima, Perú, entre otros destinos.Con una fuerte presencia de la cámara y la decisión de ir acompañando los desplazamientos de la comunidad a lo largo de sus días integrándose a sus modos de vida sin interferirlos ni intervenirlos, Rubino pone en escena la cosmovisión wichí y también las decisiones tomadas por esta comunidad que vive en pleno monte a orillas del río Pilcomayo, en el paraje conocido como Kilómetro 2, cerca de Misión La Paz, el puente que une Argentina con Paraguay.que oficia de traductor entre los niños y el maestro de la escuela y que en un momento del filme reivindica el aislamiento en que viven como una posibilidad de preservar su idioma y su cultura."Los wichís resisten conservando su idioma y sus costumbres, de algún modo son cazadores-recolectores y si bien ya no son nómades, siguen viviendo de la pesca y de la recolección de la algarroba y del mistol, pero no están exentos de verse influidos por la alimentación occidental a través de la escuela o ante la necesidad de comprar harinas para suplir la ausencia de peces luego del desvío del Pilcomayo", contó en ocasión del estreno del filme, Rubino a Télam sobre este trabajo.La película sobre esta comunidad de 35 familias es tambiény cómo esto repercute en formas concretas, en el caso de esta comunidad, sufriendo las consecuencias del desmonte que los aleja cada vez más de los alimentos, frutos y plantas que utilizan en su vida y sus artesanías y las consecuencias del desvío del Pilcomayo con efectos sobre la pesca y también sobre la salubridad de sus aguas para ser consumidas."Con la película -cuenta Rubino- me interesa visibilizar esta comunidad ante sociedades que desconocen no solo la existencia sino los modos de vida de algunos pueblos indígenas y cómo se las ingenian para sobrevivir al saqueo que se le hace a la tierra"."Me parece importante -agrega- que entendamos que Argentina es un país pluricultural y que defendamos la diversidad cultural que nos conforma".Rubino, que además de realizadora es artista plástica, tomó como referencia la obra de pintores como Caspar Friedrich, Pieter Brueghel, Georges Seurat y Roberto Matta para la construcción del filme.