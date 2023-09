"Las derechas latonoamericanas no logaron destruir la corriente progresista de la región"

Pedro Brieguer en su programa de radio / Foto: Víctor Carreira.

Que veinte años no es nada, como dice el tango, es una licencia poética. Diez años, incluso, es muchísimo tiempo.Hace una década, al periodista especializado en temas internacionalesse le ocurrió crear Nodal , el único portal deDesde entonces,, por poner sólo algunos ejemplos de las mayores transformaciones globales. En medio de los festejos por el décimo aniversario de Nodal, Brieguer charló con Télam sobre la importancia de haber mantenido un medio de comunicación para, sobre las transformaciones en todo el planeta y especialmente, sobre Latinoamérica y el Caribe.Nodal surgió formalmente el 1 de agosto de 2013 como(DPA de Alemania, ANSA de Italia, France Press de Francia, Asociated Press de Estados Unidos, Reuters de Inglaterra; que tenían la capacidad monetaria y herencia imperial de tener gente en todo el mundo. Entonces,. En América Latina hubo dos experiencias importantes para tratar de modificar esta visión que fueron, que surgió como respuesta a la comunicación agresiva de Estados Unidos contra la revolución y tratar de romper el cerco mediático, y después surgió, pero Telesur informa sobre lo que pasa en todo el mundo. No había en América Latina una agencia de noticias que informara sobre lo que sucede en América Latina y el Caribe mirándonos con nuestros propios ojos, que es la consigna. Lo que hace Nodal al surgir en internet es informar con la información que surge de los propios países., expandiéndose en varios continentes, no sólo América Latina, sino también Asia. Y consolidando su poder a través de los BRICS. China tiene el poder económico más importante de ese grupo y además la pandemia influyó mucho porque demostró que la tecnología china estaba muy avanzada (vacunas, barbijos, elementos de tecnología médica que ni siquiera Estados Unidos tenía). Esto para muchos países en América Latina ha sido muy importante porque. Y eso es cierto, ha habido un cambio, aunque no en lo cultural porque la hegemonía cultural estadounidense sigue siendo dominante en América Latina por sobre la China.-No sé si llamarlo un evento, pero. América Latina. Salvar vidas, concretamente. Yo creo que el evento internacional más importante fue y es, porque no terminó, la pandemia.-América Latina vive desde principios del siglo XX una disputa entre una corriente progresista, popular, muy heterogénea que se consolidó en la primera década del siglo siendo cuestionada por las derechas, que también tienen matices. Esta disputa se reflejó en América Latina en estos 23 años del siglo. El cuestionamiento al ALCA en 2005, la consolidación de la UNASUR, el cuestionamiento de Unasur por parte de gobiernos de gobiernos de derecha y estamos en un momento en el que esa disputa continúa.. Entonces lo que hacen es una articulación de los poderes mediáticos y judiciales para derrocar gobiernos.. Milei construye un partido de cero. Y además, Milei. Milei parece salido de un frasco conservador de hace 100 años que apareció en un momento de crisis política.-Sí. Está claro que en su esencia, la doctrina Monroe está vigente. Por eso insisten tanto en la disputa sobre el 5G para que China no pueda llevar adelante sus proyectos de innovación económica en América Latina.-Lo que más me llamó la atención es la disputa por poder regional y el desinterés de las derechas latoninoamericas por la integración regional. Estamos frente a derechas muy conservadoras que consideran que la integración es mala palabra. Tenemos una derecha muy anclada en la Guerra Fría de hace 80 años., que hay, pero donde básicamente está Francia son conflictos sin la intervención de las grandes potencias abiertamente. Acá nos encontramos con un país potencia, como Rusia, ocupa otro país al invadirlo y es un conflicto bélico que tiene gran trascendencia porque obliga a todo el mundo a opinar.-Es muy interesante la figura del papa Francisco porque claramente intenta influir en el mundo con posturas mucho más progresistas de lo que se avizoraba según su experiencia como Bergoglio. Y creo que significa un cambio interesante para América Latina.