La decisión que tomó Almiron en Boca para jugar ante Lanús

Almirón ya trabaja en el equipo para jugar ante Lanús | Foto: Alfredo Luna

Romero podría ser suplente y Javier García ocuparía su lugar en el arco | Foto: Fernando Gens

El director técnico de Boca Juniors, Jorge Almirón, irá con la mayoría de titulares que no jugaron en la victoria por 3 a 0 del martes pasado ante Central Córdoba en Santiago del Estero para recibir a Lanús el sábado, desde las 18.30, por la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.Aunque el entrenador todavía no realizó ninguna práctica de fútbol tras el triunfo ante el "ferroviario", allegados al cuerpo técnico dijeron a Télam que la idea es poner la mayoría de los titulares que no estuvieron el martes, cuando Boca ganó y cortó una serie de tres derrotas consecutivas en el torneo local.Los que tienen su lugar seguro para estar ante el "Granate" son Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra, Guillermo "Pol" Fernández, Luis Advíncula, y Edinson Cavani.Las dudas de Almirón:El DT analiza poner dos delanteros y el acompañante del atacante uruguayo sería Darío Benedetto, quien ante el equipo santiagueño corto su racha negativa y anotó el tercer gol boquense.Otro interrogante es la presencia del juvenil Valentín Barco, quien hubiese sido titular en Santiago si se hubiera recuperado tras sufrir un corte debajo de su ojo izquierdo en la derrota (1-0) contra Defensa y Justicia.Si juega ante Lanús, el "Colo" Barco lo hará con una máscara de protección en su cara para evitar que se le abra la herida, sobre la cual recibió cinco puntos de sutura, por la cual salió en el segundo tiempo en la derrota del viernes pasado ante Defensa y Justicia por 1 a 0.Barco estuvo en el banco de suplentes en Santiago del Estero y se entrenó en forma normal pero con ese resguardo en su rostro. Se verá entonces si Almirón lo arriesga desde el comienzo o lo hará sumar minutos durante el partido.La otra duda es si Jorman Campuzano volverá a jugar de volante central: el martes pasado tuvo un buen desempeño ante Central Córdoba que le abrió las puertas para que el técnico vuelva a considerar la presencia del mediocampista colombiano.Los que descansarían -aunque serán convocados- son Cristian Medina y "Equi" Fernández, quienes jugaron tanto en Florencio Varela como en Santiago del estero.En el arco, es muy posible que Javier García juegue en lugar de Sergio "Chiquito" Romero, para resguardar al arquero titular de cara al partido ante Palmeiras, el jueves 28 en la Bombonera.El encuentro del sábado ante Lanús tiene la importancia de ser la última prueba antes de la serie de semifinales por la Copa Libertadores ante el conjunto brasileño, que es el gran objetivo "Xeneize" de este año.Este viernes, en el último entrenamiento en el predio de Ezeiza antes del partido contra el "Granate", seguramente Almirón trabajará con un posible once en cancha.En la noche del viernes, el plantel quedará concentrado como siempre en un hotel del barrio porteño de Monserrat, a la espera del choque ante Lanús que tendrá el arbitraje de Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.