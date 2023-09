Festivales sin estrellas, premios Oscar sin favoritos

Scorsese y su presentación de Los asesinos de la Luna en Cannes. /Foto: AFP.

Los asesinos de la Luna VER VIDEO

Pobres criaturas VER VIDEO

Oppenheimer de Cristopher Nolan. /Foto: prensa.

Barbie, otra de las que lograron éxito de público y aplausos de la crítica. /Foto: prensa.

¿Y qué pasa con el Oscar a Mejor Película Internacional?

Cada septiembre, con las nuevas ediciones de los festivales de Toronto, Venecia, Telluride y -en menor medida- San Sebastián y Nueva York, se estrenan varias de las películas que ingresan a lo que en el mundillo del cine se conoce como “temporada de premios”. Este año surgieron unos cuantos títulos valiosos, peroy promoción en los medios a los films que protagonizan.de las producciones de los grandes estudios e incluso varios lanzamientos se han pospuesto para 2024, por lo que ya quedarán fuera de competencia para el Oscar y la decena de distinciones que se otorgan antes de la ceremonia de la Academia de Hollywood prevista para el 10 de marzo próximo.Aunque cualquier análisis puede sonar algo prematuro (estamos todavía a cuatro meses del anuncio de las nominaciones), los principales festivales dejaron unas cuantas películas para tener en cuenta. En Cannes, por ejemplo, tuvo su world première(se estrenará el 19 de octubre en salas argentinas como) y nadie duda de que la película,que reconstruye la matanza de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario millonario por poseer tierras con importantes reservas petroleras, en la Oklahoma de la década de 1920.(aquí se conocerá comoy esta fábula con algo del clásico “Frankenstein” entrará también de lleno en la temporada de premios, donde su protagonista, Emma Stone, aparece como favorita junto a la citada, Aunjanue Ellis-Taylor (“Origin”), Carey Mulligan (“Maestro”), la alemana Sandra Hüller (“Anatomy of a Fall”), Natalie Portman (“May December”) y Margot Robbie (“Barbie”).Precisamentepelícula de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica, son otros dos títulos que, tras las excelentes respuestas de crítica y público obtenida en las últimas semanas,, aunque también hay que mencionar a, que acaba de ganar el muy influyente Premio del Público en el Festival de Toronto;(lanzada en Telluride);(otro estreno de Cannes);(estas dos últimas presentadas en Venecia).El propioaparece bastante arriba en los pronósticos de la categoría de Mejor Actor junto a los citadospor su interpretación de una estrella gay en el universo machista de la lucha libre mexicana en “Cassandro”, que se estrenó esta semana en el servicio de streaming Amazon Prime Video.Habrá que ver si también se suman en distintas categorías otras dos incursiones en historias biográficas como “Ferrari”, de Michael Mann; y “Priscilla”, de Sofia Coppola; así como lo nuevo del mexicano Michel Franco, “Memory”, que cuenta con dos protagonistas de lujo:(consagrado como Mejor Actor en Venecia).El anuncio de que, film de Jonathan Glazer basado en el libro de Martin Amis sobre la dinámica de la familia de Rudolf Höss, máximo responsables de manejar el campo de exterminio de Auschwitz, representará a Reino Unido (está hablado en alemán y por lo tanto puede calificar), cambió los pronósticos del rubro de Mejor Película Internacional, donde ya figuraban entre las favoritasde İlker Çatak (va por Alemania);, de Wim Wenders (va por Japón);de Aki Kaurismäki (Finlandia);, de Matteo Garrone (Italia); y, de J.A. Bayona (España). Este jueves Francia decidió concursar con(en inglés se estrena como "The Taste of Things") del vietnamita Trần Anh Hùng (ganador del premio a Mejor Director en la última edición de Cannes) con Juliette Binoche y Benoît Magimel.Todavía faltan conocerse las representantes de otros países y en los próximos días se sabrá también quién competirá por nuestro país en el siempre difícil camino que con tanto éxito recorrió en la edición pasada “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani a la cabeza.