El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, valoró la media sanción que obtuvo esta semana el proyecto de ley que elimina el impuesto a las Ganancias del salario de los trabajadores y señaló que "el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para restituir poder adquisitivo" y "no hay justificativo" para no acompañar la iniciativa, en alusión a Juntos por el Cambio (JxC), que votó en contra de quitar este gravamen que afecta los sueldos de los empleados.En una, el funcionario destacó que la iniciativa representa "un esfuerzo muy grande" por parte del Gobierno, que se propone "restituir un poder adquisitivo que había quedado muy atrasado"."Esto es muy beneficioso para los trabajadores", dijo Castagneto, quien, como plantea parte de la oposición y remarcó que lo que busca el proyecto es "recomponer la devaluación que hubo de un 23%, pedida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sumado a la inflación de agosto".Por esa razón, planteó que "no hay justificativo para no haber votado" la eliminación de Ganancias para la cuarta categoría, proyecto de ley que el martes obtuvo media sanción en diputados con el respaldo de legisladores del Frente de Todos, bloques provinciales, izquierda y libertarios, pese al rechazo deEl funcionario resaltó que tras la última suba del mínimo no imponible dispuesta por decreto a partir de octubre , solo quedará incluido en el gravamen un universo de 80.000 empleados, y precisó que los cambios en Ganancias no afectarán la distribución de los fondos coparticipables, dado que "se van a recaudar 40 mil millones, más los 100 mil millones que se recaudan con el impuesto País, que se van a distribuir entre las provincias".Castagneto se refirió también al programa "Compre sin IVA" , que establece un régimen de reintegros por compras realizadas en comercios con tarjeta de débito queEl programa, que se puso en marcha esta semana, incluye como beneficiarios a trabajadores en relación de dependencia, con un ingreso mensual de hasta 6 veces el salario mínimo, vital y móvil; quienes cobren jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas nacionales, que no excedan de 6 haberes mínimos; amas de casa, beneficiarios de la Asignación Universal por HIjo (AUH) y por Embarazo, Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar; trabajadoras de casas particulares y monotributistas puros.Lapara determinar quién está alcanzado por esa medida se realiza en el sitio oficial de AFIP en Internet, y en el caso de ser necesario hacer un reclamo,, explicó el funcionario.Además, indicó que "esta primera instancia" la devolución de IVA se implementará por medio de la "tarjeta de débito, plástica o digital a través de un código QR", pero aclaró que " la cuenta DNI también ha sido incorporada ", en referencia a un servicio muy popular que ofrece el Banco Provincia.Sobre ese punto, el exlegislador adelantó que"Si vos tenés más de una tarjeta de débito con distintos bancos,tarjeta de débito que se puede utilizar para comprar productos de la canasta básica sin IVA", detalló.Con respecto a losque se van a implementar, el titular de la AFIP adelantó que están viendo cómo instrumentarlos para que sea "un sistema transparente".En este sentido, manifestó que se encuentran con un obstáculo dado que Lotería Nacional, durante la gestión de Cambiemos (2015-2019), pasó a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires."La Constitución habla de que la Lotería Nacional es la reguladora de todas las loterías provinciales, pero lamentablemente quedó un residual de Lotería Nacional y ahora lo que", explicó.En otro tramo de la entrevista, el exdiputado nacional del Frente de Todos (FdT) mencionó los beneficios a los trabajadores autónomos que están en carpeta y precisó que el anuncio respectivo "se va a dar en estos días".También habrá, completó.Así, se buscará beneficiar también a los trabajadores "que no estén en el sistema formal", con el objeto de llegar a toda la población, amplió.Al referirse a la separata que ingresó con el proyecto de ley de Presupuesto 2024, Castagneto señaló que el texto incluye la propuesta de crear un impuesto del 15% dirigido a las multinacionales , con el objetivo de disminuir las maniobras para evitar el pago del impuesto a las Ganancias, según confió a Télam.Ese gravamen estará en línea con el marco impositivo acordado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).En relación a los desequilibrios entre los diversos impuestos, el funcionario nacional consideró la importancia de"Tiene que ser casi como una reforma constitucional", dijo Castagneto respecto a esa reforma que propone.Para el funcionario, lasno solo están "recuperando" el poder adquisitivo de la población, sino que además muestran que el Poder Ejecutivo "está siendo más justo y equitativo con respecto a la parte impositiva de lo que paga un trabajador, un consumidor de la canasta básica"."Es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Gobierno para restituir un poder adquisitivo que había quedado muy atrasado", valoró.Y reiteró, a la que calificó como un "flagelo" heredado de la gestión anterior.En esta línea, Castagneto llamó a "mejorar la economía de las personas para que haya más consumo y que el ingreso sea superior a la inflación", y en paralelo advirtió al repasar la historia económica del país, que se comprueba que "siempre hubo inflación en la Argentina"."Capaz que en algún momento hubo más, en otro menos, pero cuando el salario supera a la inflación el consumo aumenta, aumenta el trabajo y, en definitiva, aumentan también las reservas", remarcó.En términos electorales, Castagneto compartió su"¿Qué quiere decir la motosierra? Primero, yo lo tomo como que hay que cortar todo. Segundo, el peligro que representa una persona desequilibrada que puede hacer cualquier cosa. ¿Entonces, cuáles son las propuestas?", se preguntó.Tras aludir a La Libertad Avanza y a Javier Milei, Castagneto hizo un contraste entre los candidatos opositores y"Somos los únicos que estamos aportando propuestas, porque si escuchás a (Patricia) Bullrich (candidata a presidenta por Juntos por el Cambio), habla de desterrar el kirchnerismo", reprochó el exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.En su réplica a, el titular de AFIP advirtió sobre los riesgos que implica apelar a conceptos como "exterminio" al referirse al adversario político.Finalmente, se refirió a la juventud al resaltar que las nuevas generaciones deben estar acompañadas, dijo, "para que se integren y crean en la política, que".