Entregaron documentación inédita de exiliados chilenos al Archivo Nacional de la Memoria

Laentregó este jueves al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) de documentación inédita sobre 19 exiliados chilenos que fueron secuestrados de un refugio administrado por la institución en una localidad del noroeste bonaerense, y que fueron detenidos arbitraria e ilegalmente en Campo de Mayo durante la dictadura cívico militar.Delde este jueves en la sede del ANM, ubicada en el predio de laen Avenida del Libertador 8151, participaron la embajadora chilena Bárbara Figueroa; el presidente del ANM, Marcelo Castillo; la directora ejecutiva y la presidenta de la Junta Directiva de Caref, Gabriela Liguori y Susana Jacob, respectivamente.Durante el encuentro las autoridades de Caref hicieron la entrega formal de un, junto con unvinculados a lasen contexto de terrorismo de Estado."Muchos de los exiliados chilenos encontraron refugio en Caref, institución que los protegió y los contuvo. Porque estar lejos de la patria tiene muchos dolores, y mucho más en dictadura, porque no sabes si vas a poder retornar y si vas a poder volver a tus familiares vivos cuando volvés", expresó la embajadora chilena durante la actividad, informaron los organizadores del acto.El presidente de la ANM valoróy destacó que la institución "no sólo alojó", sino que, durante la década del 70 en que las dictaduras cívico militares azotaron la región."En el documento que entregaron, no hay ninguna persona desaparecida, todos lograron salir del país. Caref no solo logró alojar sino garantizar la salida", puntualizó Castillo en este sentido.A partir de una investigación realizada sobre los documentos que conforman su archivo histórico, Caref encontró el listado completo de las 19 personas que en 1976 fueron secuestradas de una de sus casas de refugio en la localidad bonaerense de José C. Paz y detenidas arbitrariamente en Campo de Mayo, cuatro días después del Golpe de Estado en Argentina.Este suceso fue mencionado en el marco de laa partir del testimonio de una de las víctimas, Juan Hantke, pero hasta este momento no había sido posible de documentar.La directora ejecutiva de Caref resaltó que la entrega de documentación efectuada fue "gracias al trabajo de muchas personas a lo largo de la historia de la institución"."Hay muchas trabajadoras sociales, aquellas que atendían a quienes recurrían a Caref en esos tiempos difíciles, solicitando asistencia, refugio, buscando un lugar seguro. Quiero hacer un reconocimiento especial a ellas que están aquí presentes", expresó Liguori.Y agregó: "Este registro es posible gracias al registro de ellas, y el encuentro entre lo político y lo técnico, porque se trata de registros realizados desde un enfoque de Derechos Humanos.En esta misma línea, la presidenta de la Junta Directiva de Caref recordó los primeros años de la institución cuyos integrantes "con su misión de defender la vida por sobre toda las cosas", se organizaron rápidamente para "acompañar de la manera que se pudiera a las personas que llegaban del otro lado de la cordillera, que vivían persecución y horror"."Muchos de esos exiliados, con ayuda de Caref y Acnur lograron salvar sus vidas. El documento que entregamos hoy al ANM contiene el listado de 19 personas que fueron secuestradas de uno de los refugios de Caref al Estado Nacional. Lo hacemos con la convicción de que tenemos que mantener la memoria, tenemos que seguir buscando la verdad y que se haga justicia", completó Jacob.Caref fue fundada por un grupo de iglesias protestantes históricas de la Argentina en octubre de 1973, pocos días después del golpe del dictador Augusto Pinochet en Chile, para recibir y dar asilo a 16.000 personas exiliadas de la región, fundamentalmente provenientes del país trasandino.La organización, que contó con el, logró administrar siete casas de refugio y diversos hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y región noroeste del conurbano bonaerense, para garantizar vivienda, alimentación, educación y salud de las personas y familias atendidas entre 1973 y 1989.Una de esas casas estaba ubicada en la ex Facultad Luterana de Teología ubicada en la localidad bonaerense de Jose C. Paz, donde, luego de un operativo militar, las 19 personas refugiadas, además de un trabajador del refugio y el secretario ejecutivo de Caref, el pastor Armin Ihle, fueron secuestradas y detenidas arbitraria e ilegalmente.Según informó Caref, estas personas fueron llevadas primero a la comisaría de San Miguel y luego trasladadas a Campo de Mayo, donde, según indican otros documentos del Archivo Histórico institucional, permanecieron 11 días.Una vez liberadas, todas estas personas -fundamentalmente familias con niños, niñas y adolescentes- fueron reasentadas en terceros países gracias a gestiones efectuadas por Caref.