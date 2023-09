Los Diputados españoles podrán usar el catalán, el gallego y el vasco en las sesiones

El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves el uso del catalán, el gallego y el vasco / Foto: Archivo.

✅ El Pleno aprueba la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso de las lenguas que tengan carácter oficial en una comunidad autónoma. pic.twitter.com/ZHKBShgeql — Congreso (@Congreso_Es) September 21, 2023

El Congreso envió una solicitud a la Unión Europea (UE) para permitir también su utilización en sus instituciones / Foto: Archivo.

Vox fa como mos han feito siempre, discriminar-mos. No n’hay llenguas de 1ª y 2ª, ni comunidaz de 1ª u 2ª. Aragón tiene una voz propia que defiende la nuestra tierra y he feito la 1ª intervención pllena en aragonés de la historia. No é charrar “ben u no”, é charrar con respeto. pic.twitter.com/PWmwkMHZBa — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) September 21, 2023

La propuesta de reforma fue aprobada por 180 votos a favor y 170 en contra / Foto: Archivo.

El, en medio de críticas de opositores que acusan al Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez de haber impulsado esta medida para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes para ser reelecto.La sesión llegó días antes de que el Congreso de los Diputados vote, la semana próxima,, cuyo derechista Partido Popular (PP) fue el más votado en las elecciones generales de junio pasado pero que no cuenta con los avales para lograr su investidura.Si, como se espera,para ser votado en Diputados, donde confía en ser investido con el apoyo de partidos regionales independentistas de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia.El mes pasado, el Gobierno en funciones de Sánchez acordó el uso de las lenguas de España diferentes al castellano en el Parlamento con partidos que ya han dicho que apoyarán su investidura y de otro catalán cuyo respaldo aún negocia, y"El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado la modificación del Reglamento del Congreso sobre el uso de las 'lenguas que tengan carácter de oficial en alguna comunidad autónoma propuesto por el PSOE, la alianza de izquierda Sumar y partidos vascos", dijo este jueves el órgano legislativo en sus redes sociales.La propuesta de, cuatro más que la mayoría absoluta, y 170 en contra, informó la agencia de noticias española Europa Press.Al mismo tiempo, la cámara baja del Parlamento rechazó las enmiendas al documento presentadas por el PP y el partido de extrema derecha VOX, informó la agencia de noticias Sputnik.Así,. No obstante, los parlamentarios que utilicen lenguas no oficiales que gozan de especial reconocimiento o protección en algunas regiones, como el aragonés o el asturiano, deberán traducir ellos mismos su discurso.El uso de las lenguas cooficiales fue una de las condiciones que pusieron los partidos independentistas catalanes ERC y Juntos por Cataluña (JxC) para apoyar la elección de Francina Armengol, la candidata de Sánchez, como presidenta del Congreso y asegurar así una mayoría progresista en la Mesa del Congreso., mientras que JxC lo sigue negociando con el PSOE.Nada más ser elegida, el mes pasado, la propia Armengol anunció que el catalán, el gallego y el vasco, o euskera, podrían hablarse desde ese momento en la Cámara, y de hecho se han estrenado en las sesiones plenarias dedicadas a esta reforma.Se trata de, que lo hizo por medio de un trámite exprés: se calificó hace una semana, se tomó en consideración el martes pasado y este jueves quedó definitivamente aprobada en el Pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.Durante el debate de hoy se han reproducido los argumentos ya escuchados en la sesión del martes, en la queLa novedad la llevó el diputado de Chunta Aragonista (CHA), Jorge Pueyo, quienEn este caso, las palabras de Pueyo fueron transcritas en castellano y emitidas por las pantallas instaladas en el hemiciclo.Aunque hace un año el PSOE rechazó tramitar otra iniciativa para el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, el diputado del Partido Socialista de Cataluña (PSC) Marc Lamuá insistió en la necesidad de esta reforma argumentando quePor el PP intervino Borja Sémper, quien utilizó el euskera solo para dar los buenos días y justificó la enmienda presentada por su grupo asegurando que está basada en una"Esta Cámara representa la soberanía nacional, lo común, y en estos tiempos conviene también recordar estas obviedades", manifestó Sémper antes de apuntar contra los independentistas catalanes por tener el presunto objetivo político no de "".Los diputados de Vox, por su parte, permanecieron afuera del recinto mientras se habló en otras lenguas, pero ingresaron para escuchar a su vocera, Pepa Millán, quien denunció quepara "contentar las exigencias de aquellos que quieren romper con la unidad y la convivencia".La diputada de Juntos por Cataluña, Pilar Calvo, en una alocución íntegramente en catalán, resaltó que su formación ha sido imprescindible para hacer realidad esta reforma del Reglamento y