Cecilia Todesca Bocco declaró en el juicio por la Masacre de Río Luján

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 de San Martín realizó la segunda audiencia en el juicio que se sigue a los policías bonaerenses retirados Hermes Acuña y Samuel Bunge Diamante, en la cual declaró la secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, hija biológica de Luis Todesca Bocco, una de las víctimas."Recién este año fui al lugar de los hechos. Nos costó 48 años recorrer 50 kilómetros. Es increíble que hayamos tardado tanto tiempo en ir a ese lugar. Debo haber pasado a metros mil veces pero no podíamos ir, no queríamos hacerlo. Así que estoy muy agradecida de que esto está pasando, porque es muy importante para mi familia saber qué paso, para las otras familias y para la Argentina en general", señaló Cecilia Todesca Bocco.También brindaron sus testimonios(esposa de Luis Bocco); su hermano, Fernando Todesca Bocco; su tío Gerardo Bocco; y Lidia Girola, compañera de los militantes asesinados.El TOF 3 está integrado por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Nada Flores Vega y Matías Mancini, y en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo Gabriela Sosti."Ya no estamos en esa situación de peligro que nos puso el terrorismo de Estado. Por eso le doy mucha importancia a este juicio y quiero agradecer a quienes lo hicieron posible", apuntó.Todesca Bocco recordó que tenía cuatro años al momento de los hechos y reconstruyó los recuerdos de su niñez, la militancia de su padre, y el hecho que se juzga en particular."Yo era muy pequeña y mis padres eran. Todo fue normal hasta los hechos del 12 de abril de 1975. Cuando nos entramos fue como una hecatombe. Hubo a partir de allí una bifurcación y desde entonces tuvimos otra vida. A partir de ahí estuvimos en continua persecución, cambiamos de casa muchas veces y no podíamos tener relaciones con nadie. Esa persecución fue general hasta que nos fuimos a Brasil y a México", evocó la declarante con una visible emoción.Todesca Bocco contó además que junto con su madre y su hermano transitó un exilio en México entre 1977 y 1984, y afirmó que en esos años vivió "una etapa que le permitió" reconstruir la normalidad."México fue una etapa de reconstrucción de la normalidad. Hice la primaria allí y mi mamá consiguió un buen trabajo. Como no pudimos tener el pasaporte argentino en en ese país, mi madre se presentó en la embajada de Austria y nos consiguieron uno.. Hicimos un esfuerzo paulatino. Al principio costó conseguir trabajo y para las personas que habían tenido una militancia activa, todavía había un clima bastante tenso. Los que veníamos del exilio éramos señalados", recordó."Siempre supe la verdad, siempre tuve conocimiento total de todo lo que sabíamos que había pasado porque de hecho mi mamá no pudo ir a buscar el cuerpo de mi padre. Menos mal que no lo hizo. Estamos acá ahora muchos años después para saber por qué fueron asesinados y de esa manera, de esa forma tan cruel", subrayó.La declaración de Cecilia Todesco Boccocon una frase de la escritora mexicana Fernanda Melchor: "Una de las cosas más difíciles es darse cuenta de que el Estado puede ser tan brutal como el peor enemigo". "Eso es lo que pasó acá, a lo largo de muchos años", comparó la funcionaria de Cancillería.Luego siguió el testimonio de Fernando Todesca Bocco, hijo de Luis Bocco, quien sostuvo que "era muy pequeño cuando todo ocurrió, tenía un año y medio"."Producto de la militancia de mis padres, es que lo matan a Luis. A partir de ahí nos vemos en la obligación de hacer mudanzas hasta que. Ahí cambia todo para mi, para Cecilia. Y es cómo volver a empezar", señaló Luis.Tras su testimonio continuó el de su tío Gerardo, quien aludió al contexto político; y el de Lidia Girola, compañera de militancia.En la primera audiencia, la semana pasada, los imputados se negaron a hablar, y el testimonio del primer testigo del debate, fue el referente de la APDH de Zárate Juan Manuel Aolita, quedonde ocurrió la Masacre desde 1974 y durante el golpe de Estado.