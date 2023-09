Murió el periodista Mario Wainfeld, conductor en Radio Nacional y columnista en Página/12

El mensaje de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández expresó su pesar por la muerte de Mario Wainfeld, lo recordó como un "magnífico periodista, honesto y decente" y dijo que lo criticó "muchas veces, pero nunca" lo privó de su amistad.



"Era un momento muy alegre para mí pero alguien se acercó y me dio una espantosa noticia", dijo el Presidente mientras hablaba en el acto de entrega de legajos reparados de siete trabajadores del Conicet que fueron víctimas del terrorismo de Estado, con las presencias de familiares, amigos y allegados de las víctimas.



"Lo conocí cuando estaba en el secundario y militaba. El era un dirigente de la JUP. Desde entonces nos unió la amistad. Colaboramos juntos en la revista Unidos. Fuimos muy amigos. En los años de la dictadura se refugió en su condición de abogado laboralista y en democracia volvió y fue un magnifico periodista, honesto, decente", expresó el Presidente.



Y agregó: "Me criticó muchas veces y nunca me privo de su amistad. Se acaba de morir Maro Wainfeld y por él pido un enorme aplauso", que fue seguido por una ovación del auditorio reunido en el Polo Científico Tecnológico.