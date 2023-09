El Senado de EEUU aprobó el nombramiento del máximo jefe militar

El Senado suele aprobar rápidamente los nombramientos militares por unanimidad, pero ahora debe hacerlo individualmente por la oposición del legislador republicano Tommy Tuberville.

El Senado de Estados Unidos aprobó la designación del general, tras la parálisis en los nombramientos impulsada por un legislador republicano contrario a las políticas de acceso al aborto del Pentágono, informó la prensa internacional.La elección de Brown fue aprobada el miércoles por la noche cony lo convertirá en el segundo oficial afroamericano en ocupar ese cargo, después de Colin Powell entre 1989 y 1993, según la agencia de noticias AFP.Su superior en el Pentágono será Lloyd Austin, el primer secretario de Defensa negro del país.El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también se movilizó para que se voten los nombramientos del general Randy George como jefe del Estado Mayor del Ejército y del general Eric Smith como comandante del Cuerpo de Marines.El Senado suele aprobar rápidamente los nombramientos militares por unanimidad, peroEn la actualidad,"Ya deberían estar desempeñando sus nuevos cargos. El Senado no debería tener que pasar por obstáculos de procedimiento solo para complacer a un senador descarado y equivocado", dijo Schumer en el pleno de la cámara alta, frustrado por la protesta del legislador Tommy Tuberville.El presidente Joe Biden eligió a Brown en mayo para ocupar el cargo tras la jubilación del general Mark Milley el 29 de septiembre.Tuberville bloqueó su nombramiento por meses en oposición a los esfuerzos del Pentágono para ayudar a las tropas que deben viajar para recibir atención reproductiva que no está disponible donde están desplegadas.El Departamento de Defensa promulgó estas políticas a principios de este año en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de 2022 que anuló el derecho al aborto en todo el país y permitió a numerosos estados restringir el acceso a estos tratamientos.La política del Pentágono permite a los miembros en servicio ausentarse por motivos administrativos para recibir "servicios de salud reproductiva no cubiertos" y establecen subsidios de viaje.Tuberville se niega a dar marcha atrás, y dijo luego de la decisión queBrown, que actualmente es jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense y fue nombrado oficial en 1984, es un experimentado piloto con más de 3.000 horas de vuelo, 130 de ellas en combate.El secretario de Defensa Lloyd Austin felicitó a Brown por la confirmación de su nombramiento y criticó la actitud de Tuberville que "pone en peligro nuestra seguridad nacional y nuestra preparación militar".Brown fue comandante de un escuadrón de cazas y de dos secciones de aviones de combate, así como de las fuerzas aéreas estadounidenses del Mando Central y del Mando Indo-Pacífico.