YPF y CGC pusieron en marcha el primer pozo no convencional en Palermo Aike

Las empresas YPF y CGC comenzaron los trabajos para la perforación del primer pozo exploratorio con objetivo Palermo Aike, en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, un desafío que permitirá corroborar el potencial productivo de los recursos no convencionales de laCon motivo del inicio de las operaciones, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz,; el presidente de YPF,; y el presidente de CGC,, visitaron la locación en donde se encuentra el equipo de perforación.El equipo de perforación fue montado en el bloque “Fracción II - El Cerrito”, perteneciente a la concesión no convencional de CGC en la provincia.En caso de obtener resultados positivos,, invirtiendo en pozos adicionales e instalaciones asociadas.Conen la Cuenca Austral, Palermo Aike es la segunda formación en importancia a explorar luego de Vaca Muerta y se estima que podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes.Por sus condiciones geológicas,, la profundidad del objetivo (3000 y 3500 m), origen marino y potencial hidrocarburífero."Este es un hito para la provincia ya que la exploración del no convencional puede generar una nueva ventana productiva, de actividad, inversiones y trabajo para desarrollar el segundo no convencional del país detrás de Vaca Muerta", comunicó YPF al confirmar el inicio de las operaciones.La gobernadorapor este proyecto que “implica un desafío, un desarrollo para la provincia, y si se cumplen todas las expectativas, va a beneficiar al pueblo santacruceño”.En tanto, Pablo González, afirmó que “esta primera perforación es un gran paso para Santa Cruz y para el futuro de los jóvenes del país que se están capacitando técnicamente para poder impulsar esta industria”.Además, señaló que “ojalá que el día de mañana se pueda tener en este lugar la misma producción que hoy tenemos en Vaca Muerta”.Por último, el presidente de CGC, Hugo Eurnekian, afirmó queAdemás, destacó la alianza con YPF que “suma todo su conocimiento desarrollado en Vaca Muerta para seguir adelante con este proyecto y poner en valor los recursos de la provincia”.Durante el encuentro, estuvieron autoridades nacionales, provinciales y municipales y los principales representantes de los sindicatos de petroleros, Uocra y Camioneros.