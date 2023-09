“Propongo universos posibles para una realidad que nos aplasta”

Foto: Marcos Sebastián

En una clave intimista, los cuentos de, reunidos en el primer libro deque editó Sudestada, se proponen como una suerte de puesta en escena en la que la centralidad está en los vínculos, la soledad, las pérdidas y la posibilidad de reconstruirse, y a través de los cuales la autora aspira aSi no hubiera perdido tantas cosas (amigos, amigas y vínculos amorosos) no sería la mujer que soy hoy. Lo más genuino que podemos hacer es decir ‘estas son mis heridas y no me avergüenzo de ellas’. Creo que puedo transformar el dolor en arte”, dice Cobas en charla con Télam.Pese a haber crecido en un hogar donde las condiciones económicas no eran las mejores y el dinero para comprar libros faltaba, Cobas accedía a lecturas porque “primos o hijos de amigos de mi mamá me pasaban libros y me fui armando una biblioteca y formando con lo que me regalaban”.A los 8 años, la muerte de su abuela, que vivía en Mar del Plata, la impactó mucho. “Le pedí a mi papá un papelito y empecé a escribir. Finalmente, terminó siendo un poema que le leí a mi abuelo por teléfono. Y ahí”, comenta Cobas.Así, los 26 cuentos que integran “La protagonista” viajan entre el registro intimista y confesional, con voces de mujeres cuyos vínculos afectivos las afectan y las hacen tambalear hasta la desesperación, y un reflejo del mundo en el que vivimos, que también es descarnado, y que a Cobas, licenciada en comunicación social, la impactan.“En uno de los textos (que leí en la presentación del libro) -reflexiona- cuento una escena que vi en el subte entre una nena y un adulto que me conmovió. Pensé ‘no puedo hacer nada por esta nena’ o por los chicos que viven situaciones violentas o venden cosas en la calle.”.Influenciada por Roberto Arlt (“me gané ‘El juguete rabioso’ en un concurso del colegio y me volví loca por cómo hablaba sobre cuestiones sociales”), Cobas da “mi mirada crítica sobre el mundo yEn clave más intimista, a partir de una nota publicada en un diario en la que confesó el dolor que le provocó un desengaño amoroso, la autora coincide con la premisa de que lo personal es político.“A mí siempre me dijeron que tengo una manera de escribir que le llega a la gente. Cuando a mi abuelo le leí el poema por la muerte de mi abuela me dijo ‘gracias por esto’. Y con la nota en el diario, que leyeron treinta mil personas, quise decirles a todas las mujeres que”.“Ante esa situación hay dos caminos: o te pones el traje de resentida o te pones el traje de víctima. Y entre las dos cosas hay una línea muy delgada. Yo empecé a escribir porque me sentía mal en mi vida personal y después de que me separé bajé 16 kilos y pensé que no iba a sobrevivir a ese dolor”, confiesa.“Pero estoy de pie -concluye la autora. Porque aunque vi que todo se caía también me di cuenta de que otras cosas seguían en pie. Por eso, en la presentación del libro les pedí a todos los que estaban ahí que me cantaran el feliz cumpleaños. Porque sentí que ese día volví a nacer”.