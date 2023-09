Un incendio arrasó una fábrica de plásticos en Mar del Plata

Cinco dotaciones de bomberos y personal municipal continuan trabajando tras más de 15 horas de incendio / Foto: Diego Izquierdo.

El fuego arrasó casi media manzana y se dispuso la evacuación de viviendas y comercios linderos

Fueron 13 horas de mucho trabajo y todavía quedan muchas más, pero la responsabilidad y el profesionalismo con que cada una de las áreas encaró sus tareas sobre el incendio en Juan B Justo y Marconi es lo que hizo que hoy podamos decir que la situación está controlada.



El… pic.twitter.com/sNqGhJIBXM — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 21, 2023

Unos 20 adultos mayores debieron ser evacuados de un Hogar vecino a la fábrica quemada / Foto: Diego Izquierdo.

Sin heridos

Durante la mañana del jueves se realizaban tareas de enfriamiento y remoción de material en el predio afectado / Foto: Diego Izquierdo.

Cinco dotaciones de bomberos y personal municipal continuaban trabajando este jueves tras 15 horas en el incendio queen la ciudad bonaerense de Mar del Plata, que fue controlado en la madrugada, informaron fuentes policiales y municipales.Los efectivos realizaban tareas de enfriamiento y de remoción del material en el predio afectado, en avenida Juan B. Justo al 5.200, con intervención de maquinaria pesada."Se sigue trabajando y se lo seguirá haciendo en las próximas horas. No tenemos gente herida, sí tenemos daños materiales. En las próximas horas vamos a dar más claridad en algunas cuestiones, pero por el momento hay que estar expectantes.", señaló el titular de Defensa Civil marplatense, Rodrigo Goncálves.En diálogo con Télam, precisó además que "se realizan tareas de mitigación" y "se están haciendo demoliciones controladas de parte de la estructura, y remociones para que los bomberos puedan entrar y extinguir los focos que quedan".El incendioen el barrio Bosque Alegre, y alcanzó minutos más tarde al depósito lindero de la fábrica de plástico "Mardel Plástico".El fuego arrasó una área que ocupa casi media manzana, y debido a la magnitud de las llamas, se dispuso la evacuación de viviendas y comercios linderos.También, residentes de un hogar ubicado en un inmueble vecino.Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias confirmaron que no se reportaron heridos, aunque al menos una persona debió ser asistida por "una crisis nerviosa".Debido a las tareas que continuaban en el lugar, el transito se encontraba interrumpido en la zona, y el Municipio pidió no transitar por la zona de Juan B. Justo entre Jara y Teodoro Bronzini.El intendente local, Guillermo Montenegro, recorrió el sitio afectado. A través de su cuenta de la red social X (exTwitter), destacó "laencaró sus tareas sobre el incendio".Fuentes policiales y judiciales indicaron que las causas del siniestro eran investigadas, y en ese sentido, se inició una causa por "Incendio" en la Unidad Funcional de Instrucción 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas.