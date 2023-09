El Parlamento aprobó una moción para destituir al premier coreano por "incompetente"

La iniciativa fue aprobada con 175 votos a favor y 116 en contra / Foto: AFP.

La iniciativa fue aprobada con 175 votos a favor y 116 en contra, además de cuatro abstenciones. Se esperaba que el presidente Yoon Suk-yeo diera el visto bueno, que es necesario para que la medida sea efectiva.

El parlamento de Corea del Sur, controlado por la oposición, aprobó este jueves una histórica moción que, informó la prensa local.La iniciativa fue, además de cuatro abstenciones. Se esperaba que el presidente Yoon Suk-yeo diera el visto bueno, que es necesario para que la medida sea efectiva.La moción, firmada por 168 legisladores, había sido presentada por el opositor Partido Demócrata de Corea del Sur -el segundo con mayor número de bancas en el parlamento-, que".Además, sostuvo que el funcionario cuestionado "demostró constantemente incompetencia, inacción e irresponsabilidad".Asimismo, acusó al premier de cosechar "fracasos políticos" durante su mandato después de que la Fiscalía solicitara unaEs la primera vez que se aprueba una moción de este tipo, que no es vinculante, contra un primer ministro de Corea del Sur.al ministro de Exteriores, Park Jin, y el titular de Interior, Lee Sang Min, pero ambas fueron rechazadas por el presidente, que tiene la última palabra al respecto.La ley, según el diario digital The Korea Times, establece que “los legisladores en ejercicio son inmunes al arresto mientras el parlamento esté en sesión y”.Por otra parte, la Asamblea Nacional votó este jueves a favor de que los fiscales cumplieran una orden de arresto contra el principal líder de la oposición, Lee Jao Myung, tras, soborno e incumplimiento de deberes.La votación se saldó con 149 votos a favor y 136 en contra, por lo que ahora será un tribunal el que decida finalmente si Lee puede ser o no detenido, tal y como solicitan los fiscales, que lo acusan de facilitar la transferencia de dinero a Corea del Norte, entre otros cargos, informó la agencia de noticias Europa Press.Sin embargo, Lee se encuentra hospitalizado desde el lunes, tras iniciar una huelga de hambre el pasado 31 de agosto para protestar contra las políticas del presidente del país y su estado de salud se ha deteriorado, informó la agencia surcoreana Yonhap., y miembros de su partido criticaron las investigaciones en su contra como una caza de brujas política orquestada por el gobierno.En una publicación en las redes sociales, Lee instó ayer a los legisladores a votar en contra de la moción y detener lo que llamó “dictadura de procesamiento” por parte del gobierno de Yoon.Para sacar adelante la moción eran necesarios 148 votos a favor. Teniendo en cuenta que el Gobierno cuenta con 115 escaños en el Parlamento -de un total de 298-, elEl anterior intento de la Fiscalía de detener a Lee por acusaciones de corrupción fracasó en febrero de este año por no contar con el visto bueno del Parlamento.Desde entonces, Lee expresó su intención de renunciar a su inmunidad parlamentaria, garantizada por la Constitución de Corea del Sur a los diputados de la Asamblea Nacional.