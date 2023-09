La industria tuvo en agosto un crecimiento mensual del 2,4%

La producción industrial tuvo en agosto una mejora del 2,4%.

La producción de químicos y plásticos redujo su caída. Foto: Camila Godoy.

La producción industrialrespecto del mes anterior en la medición desestacionalizada y del 9,7% con estacionalidad, de acuerdo con el índice elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).El crecimiento mensual representó "un impasse en el deterioro de la actual fase recesiva de la industria", que "encadena quince meses de retroceso de la actividad ajustada por estacionalidad y alcanza un ritmo de contracción anual del 3,2%", señaló la entidad en su informe.En la comparación interanual,, en una reducción del descenso de meses previos, en gran medida por el aumento de la producción automotriz, el sector con el mayor avance."Al interior de la rama de las industrias metálicas básicas, la producción de aluminio volvió a mostrar un marcado dinamismo, mientras que la producción siderúrgica pasó a recuperar actividad luego del conflicto gremial con UOM que afectó la producción el mes anterior", destacó FIEL.Entre los minerales no metálicos,‐encadenando cinco meses en retroceso‐, y un aumento de la producción de vidrio por efecto de paradas por ampliación de capacidad en 2022.En el caso de la rama de los alimentos y bebidas, hubo un deterioro en el desempeño del sector a partir del freno en la faena vacuna ‐que podría señalar un cambio de tendencia con la mejora de las condiciones hídricas de los campos‐ que se sumó a la caída que venían registrando en meses previos la producción de otros alimentos, como lechería, productos de panadería y aceites.Otro de los sectores que mostró un alza respecto de julio fuey centros de servicio, aunque la rama continúa en retroceso en la comparación interanual.Finalmente, la producción de químicos y plásticos redujo su caída en el acumulado, con productos químicos y petroquímicos básicos amortiguando el retroceso de la rama.Pese a esas mejoras sectoriales,en la comparación con el mismo período del año pasado".En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la producción automotriz continúa encabezando el ranking de crecimiento con una mejora del 19,2%.La producción de minerales no metálicos acumula un crecimiento del 13,3%, seguida de la refinación de petróleo (8,9%), la producción de las industrias metálicas básicas (4,2%), la de papel y celulosa (1,6%) y los despachos de cigarrillos (1,4%).un año atrás, mientras la rama de alimentos y bebidas recortó 1,3%.La industria metalmecánica acumula una caída de 8,2%, y los insumos químicos y plásticos de 14,7%.En cuanto a la evolución por tipos de bienes producidos, en los primeros ocho meses los bienes de capital continuaron mostrando el mayor aumento acumulado (7,1%), en tanto los de consumo no durable redujeron el nivel de actividad 0,9%.Por su parte, los bienes de consumo durable achicaron la caída acumulada al 1,9%, y los de uso intermedio al 2,1%.