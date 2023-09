Tras suspensión de las retenciones, los lácteos no podrán aumentar más del 5% mensual

Bahillo: “Esta quita de retenciones, que en principio llega al bolsillo del exportador, se tiene que trasladar en una mejora de precios para el productor".

Massa anunció la suspensión de las retenciones por 90 días para los productos lácteos, Foto: Prensa.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, subrayó este jueves que, tras la suspensión de retenciones por 90 días anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, el sector lácteo se regirá por el tope mensual de 5% del programa Precios Justos, al tiempo que destacó que la“Esta quita de retenciones, que en principio llega al bolsillo del exportador, se tiene que trasladar en una mejora de precios para el productor, y la otra condición, indispensable e insalvable, es que esto no se traslade a los precios para el consumidor”, enfatizó Bahillo esta mañana en diálogo con Radio 10.Consultado sobre cuál será el tope de aumentos comprometido por el sector lácteo, Bahillo confirmó que seráTras una reunión con representantes de la cadena lechera y funcionarios de las provincias productoras en la localidad santafesina de Pilar, Massa anunció este miércoles la suspensión de las retenciones por 90 días para los productos lácteos , actualmente gravados en 9% para la leche en polvo y 4,5% para los quesos, leches fluidas, lactosuero y manteca.Bahillo explicó que“Primero estáque vienen padeciendo de los productores desde hace más de un año, que fue la peor sequía de la historia y que pulverizó todo lo que es la disponibilidad de pasto y la oferta forrajera para alimentar a los animales”, señaló.Esto provocó que algunos productores recurrieran a “alimentos balanceados u otros productos, encareciendo los costos de los productores”.El otro elemento es “laen el último mes”.“Atento a este diagnóstico, el ministro, con buen criterio, habló directamente con los productores, industriales, trabajadores representantes del gremio y los ministros de producción de las provincias; los escuchó, evaluó las alternativas y rápidamente tomó la decisión de suspender las retenciones”, valoró el titular de Agricultura.Además de la quita temporal de las retenciones, Massa anunció un, el cual se implementó con el objetivo de compensar las subas en los costos de producción del sector a raíz de la puesta en marcha de sucesivos Programas de Incremento Exportador (PIE).“Los tamberos reciben, de acuerdo con la escala, hasta $800.000 y ahora van a recibir hasta $960.000. Esto transmite claramente la voluntad del ministro de fortalecer esas actividades y darles sostenibilidad hasta que la economía de ellos se recomponga”, sostuvo Bahillo.Finalmente, señaló que la actual edición del PIE o “dólar agro” acumuló “alrededor de US$ 1.350 millones de liquidación por más de 3 millones de toneladas”.“El objetivo que nosotros estimábamos es llegar a las 3.800 millones de toneladas y los US$ 2.000 millones. Creo que se va a cumplir el objetivo”, sostuvo.La última edición del PIE que comenzó el 4 de septiembre y que se extenderá sólo durante este mes, establece un esquema cambiario combinado, en el cual lo exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.