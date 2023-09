Entre Beijing y Buenos Aires, la cúpula del CCK se convirtió en un puente cultural con China

Foto: Cris Sille.

Los desafíos, la perspectiva y los puentes a fortalecer entre ambos pueblos de cara al futuro fueron algunos de los ejes de "Argentina y China, encuentro entre culturas", conferencia realizada este miércoles por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y el grupo de medios China Global Television Network (CGTN) con el objetivo de profundizar la relación bilateral con el gigante asiático.Con algunos expositores en vivo por videoconferencia desde Beijing y otros presentes en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK) de la ciudad de Buenos Aires,, entre otros temas."El conocimiento y el intercambio cultural son un fin en sí mismo para una experiencia inmensamente enriquecedora para estos pueblos", subrayó el historiador Francisco Taiana, director de Cooperación Internacional en el Ministerio de Cultura, una idea que fueron respaldando los participantes de la charla, quienes remarcaron el valor y la potencialidad de la integración.Por unas horas, el mirador del espacio cultural situado en el Bajo porteño se convirtió en un escenario similar a un set televisivo en el que los periodistas Hao Jia (CGTN) y Pablo Coppari (TV Pública) se movieron como conductores de una iniciativa que, además de Taiana, contó con la participación por Argentina del politólogo Ignacio Villagrán, director del Centro de Estudios Argentina China de la UBA; la licenciada en Estudios Orientales Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara Argentina China, y el periodista Martín Piqué, subgerente de Política de la agencia Télam.En representación de China estuvieron Ou Zhanming, académico de la Academia Argentina del Tango; Lou Yu, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Academia China de Ciencias Sociales; Liao Han, profesora de la Facultad de Español de la Universidad Normal de Beijing, y Brian González, bloguero argentino residente en China."La literatura y el tango son una carta de presentación de Argentina en China. Una vez que me metí en ese laberinto literario que es Argentina me fue imposible salirme", contó Yu, quien especializó sus estudios en la literatura latinoamericana, en particular Jorge Luis Borges, y repasó la importancia que entre los chinos esta expresión cultural.La popularidad del deporte -sobre todo el fútbol argentino- y la expansión del tango en todo el país asiático fueron otras de las menciones para comprender los puentes creados entre ambas naciones.Después del título logrado en el Mundial en Qatar, la Selección le ganó un amistoso en Beijing a Australia en una gira que puso en evidencia la pasión por el equipo liderado por Lionel Messi., proyectó la profesora Han, y valoró lo que genera organizar partidos como el que Argentina jugó en la capital china.A su turno, y como divulgador del tango en el gigante asiático, Zhanming entregó algunos datos que ilustran el impacto de esta tradición, donde"Es un estudio que florece y se desarrolla con mucha fuerza", detalló en la charla con un video que se proyectó en la pantalla gigante del mirador del noveno piso del CCK."Desde las universidades pensamos que la educación abre posibilidades de conocer mejor a otro pueblo y hacerlo de una manera fundamentada en datos", aportó Villagrán, quien subrayó que el "desafío es generar y amplificar el conocimiento sobre chino con una mirada federal, latinoamericana y de norte a sur".La actividad contó con un centenar de funcionarios, académicos especializados en China y representantes de medios: la apertura del debate estuvo a cargo de la subsecretaria de Medios Públicos Rosaura Audi, quien valoró la convocatoria en el sentido de estrechar lazos."Desde la Secretaría (de Medios y Comunicación Pública) apuntamos acon diversos contenidos que permitan llegar a todos los rincones del país en medios de acá y allá", señaló, y recordó el convenio de intercambios culturales que permite a China y Argentina promover contenidos de manera conjunta.En el mismo sentido, Sun Yi, ministro consejero de la embajada china, estimó que la Argentina y China son "países con una gran riqueza cultural" cuyas sociedades se caracterizan por ser "diferentes y a la vez complementarias, con una mentalidad abierta e inclusiva", estimó.Hubo también un segmento para la historia de Brian Gonzalez, argentino nacido en Vicente López que hace 14 años emigró al país asiático y con el paso del tiempo se convirtió en un influencer de la cultura argentina con presencia estelar en medios y redes de la República Popular."Empecé mi trabajo como blogger. Trato de mostrar la historia de Argentina y es muy reconfortante escuchar que le gustó nuestro país a partir de los videos que hago", contó desde la capital china el joven empresario, que estudió idiomas, filología y se graduó como magister en comercio exterior.Desde la reflexión sobre los medios,pública; además, advirtió que la búsqueda de unsigue vigente desde los tiempos en que se promovía un nuevo orden mundial de la información y la comunicación."La integración de los medios públicos entre ambos países se da de manera cotidiana y progresiva. Se han participado en diferentes actividades y hemos organizado producciones especiales sobre China, como el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas", ejemplificó.En materia de contenidos, la actividad fue el marco para el lanzamiento oficial en la Argentina del Festival de Documentales China 2023, proyecto que incluye la presentación de películas de no ficción realizadas por el grupo CGTN como "Jóvenes latinoamericanos en la China rural" y "El sueño del fútbol".El interés despertado por la convocatoria se podía notar ya desde la previa del evento: en el hall de entrada se reunió una larga fila de personas que esperaba por su acreditación cuando faltaban pocos minutos para las 18; durante la espera, los participantes pudieron presenciar la ceremonia del té y una exhibición de caligrafía.