Santoro presentó en CABA su compromiso para "los 100 primeros días" si resulta electo

Algunas de las propuestas presentada corresponden a las que impulsó el senador radical Martín Lousteau, quien perdió la interna para jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC) con Jorge Macri, y que Santoro sumó a su plan con la intención de ampliar su espacio político en la Ciudad

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria (UxP),, en un acto donde aseguró que "hay alternativa" para Buenos Aires y pidió que en las elecciones generales lo acompañen, para que "vuelva a ser de los porteños y las porteñas"."Pensamos el proyecto como si nos tocara gobernar mañana. Tomamos la decisión de convertirnos en una alternativa de poder y de Gobierno. Pensamos una hoja de ruta para transformar CABA con proyectos de ley, propuestas, técnicas y pensando en cómo nuestros ministros puedan llevar adelante el compromiso pautado", aseguró durante el acto que se realizó en el Complejo C de Chacarita.“La Ciudad de Buenos Aires va a volver a ser de las porteñas y de los porteños”, enfatizó.Las propuestas se fueron proyectando en pantallas que rodeaban la tarima desde donde Santoro se comprometió a consolidar "una Ciudad más humana" y pidió a los porteños que lo acompañen para "llegar al balotaje".Los ejes abordados durante el acto fueron educación, salud mental, seguridad, una ciudad sustentable, ágil y accesible, políticas para una ciudad humana, garantizar los alquileres accesibles y terminar con la Ciudad de negociados.Además, Santoro anticipó que tras ganar las elecciones declarará "sesiones extraordinarias en la Legislatura para hacer rápido los cambios que esta Ciudad necesita"."Queremos construir una mayoría social que nos permita transformar Buenos Aires en una ciudad humana. Por supuesto que si yo soy jefe de Gobierno los voy a convocar a los radicales, a los socialistas, a la gente de la Coalición Cívica e incluso a funcionarios de (el jefe de gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta", afirmó al ser consultado por estas iniciativas.. En esta etapa, yo le hablo a los electores de Martín Lousteau que estoy seguro que no se sienten cómodos con la propuesta del primo de Macri", indicó.Santoro inició su presentación detallando las medidas para llevar adelante "una verdadera" en el distrito ya que consideró este eje como fundamental para "crear oportunidades, igualdad, progreso económico y justicia social"."Hay ausencia de docentes en las aulas de nuestras escuelas.", aseguró.Asimismo, Santoro consideró quey señaló que actualmente el SAME psiquiátrico solo "tiene una ambulancia y media en CABA".En este punto también prometió "iniciar el proceso de incorporación de trabajadores de la salud mental", una ley de educación integral en la prevención de la salud mental eEn materia de, Santoro propuso la vigilancia en vivo las 24 horas en las zonas más peligrosas, que haya, reemplazar el personal policial de los centros de monitoreo con personal civil capacitado, abrir una comisaría en el barrio 1-11-14" ypara cada vez que haya conflicto, entre otras medidas."América Latina, según el PRO, nos mira con orgullo por ser la capital más segura de la región. En cinco años tuvimos seis ministros de seguridad. Es una muestra clara del fracaso de un proyecto", aseveró.Por otro lado, Santoro se comprometió a consolidar una Ciudad "sustentable, ágil y accesible" y aseguró queTambién va a poner en marcha el, trabajar en que sea accesible para "garantizar la autonomía y libertad del 7 por ciento de la población de CABA que tiene alguna discapacidad" y, prometió.Sobre sus propuestas para "una Ciudad Humana", Santoro propuso ampliar el horario de los Centros Integrales de la Mujer, modificar el programa de ciudadanía porteña para "alcanzar el hambre cero" en el distrito ypara que "los vecinos en situación de calle tenga la dignidad que se merecen"."Garantizar los alquileres accesibles es un problema global. La diferencia es que el resto del mundo tiene políticas para sus ciudadanos", afirmó y sostuvo quepara generar un shock en la oferta de vivienda, regular el Airbnb, reconvertir el Microcentro en un barrio residencial y comenzar a construir el parque público de viviendas."Vamos a terminar con la ciudad de los negociados y la mentalidad mercantilista de solo acumular dinero", subrayó.Entre las propuestas destacadas se encuentra también "que beneficia a los más poderosos" yEn el acto estuvieron presentes la candidata a vicejefa de Gobierno, Bárbara Rossen; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el senador Mariano Recalde; los legisladores María Bielli, Matías Barroetaveña, Maniel Sosías y Javier Andrade; y otros integrantes de la lista porteña a diputados nacionales y a legisladores.La ministra Olmos aseguró a Télam que "Santoro marca muy claramente que el Gobierno en CABA" por lo que destacó que "Leandro plantea una verdadera iniciativa para que CABA asuma su responsabilidad en la dinamización económica y generación de empleo".Por su parte, Bielli sostuvo que se "van a cumplir 16 años de un gobierno que se ha encargado de garantizar negociados de unos pocos en descreimiento del acceso a derechos para la mayoría de los porteños", en referencia a la gestión del PRO."Más allá de los slogans y de las palabras que se las lleva el viento, a los proyectos de gobierno se los conoce por su presupuesto y tanto (el expresidente Mauricio) Macri a nivel nacional como el macrismo en CABA en estos 16 años se han encargado en disminuir el presupuesto en educación", apuntó Bielli.